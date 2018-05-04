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В Баку опровергли сообщения о вывозе иранского ядерного архива
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В Баку опровергли сообщения о вывозе иранского ядерного архива 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 4 мая — РИА Новости. Информация СМИ о вывозе документов по иранской ядерной программе через территорию Азербайджана не соответствует действительности, заявил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.
Ранее кувейтская газета «Аль-Джарида» со ссылкой на источники сообщила об операции израильских спецслужб, в ходе которой якобы был похищен иранский ядерный архив. Согласно публикации, два агента «Мосад» оставили архив в тайнике недалеко от границы с Азербайджаном. Там его подобрала еще одна группа агентов, не знавшая, о чем именно идет речь. Документы доставили в Азербайджан в обход пограничных пунктов, а оттуда на самолете — в Израиль. Утверждается, что азербайджанские власти оставались в неведении касательно операции.
"Распространенная информация была расследована государственными учреждениями Азербайджана на самом серьезном уровне. С полной уверенностью заявляем, что информация не соответствует действительности, это фейк", — приводит слова Гаджиева госагентство «Азертадж».
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