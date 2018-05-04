В Баку опровергли сообщения о вывозе иранского ядерного архива

Ранее кувейтская газета «Аль-Джарида» со ссылкой на источники сообщила об операции израильских спецслужб, в ходе которой якобы был похищен иранский ядерный архив. Согласно публикации, два агента «Мосад» оставили архив в тайнике недалеко от границы с Азербайджаном. Там его подобрала еще одна группа агентов, не знавшая, о чем именно идет речь. Документы доставили в Азербайджан в обход пограничных пунктов, а оттуда на самолете — в Израиль . Утверждается, что азербайджанские власти оставались в неведении касательно операции.

"Распространенная информация была расследована государственными учреждениями Азербайджана на самом серьезном уровне. С полной уверенностью заявляем, что информация не соответствует действительности, это фейк", — приводит слова Гаджиева госагентство «Азертадж».