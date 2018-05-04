Ещё
Как будут развиваться отношения Грузии и России: мнение экспертов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как будут развиваться отношения Грузии и России: мнение экспертов 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Эксперты рассказали о перспективах развития грузино-российских отношений на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik в Тбилиси. Смотрите на видео, что заявили политологи
Sputnik Грузия: последние новости
Студенты-армяне провели митинг в Тбилиси Фиаско грузинских дзюдоистов: неудачный чемпионат Бросай курить: как восприняли новый запрет жители Тбилиси и гости столицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские истребители сопроводили российский самолет86
В Крыму задержали украинское судно394
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов63
Россия отказалась от союзов с Китаем302
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту70
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение