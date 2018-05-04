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Агентство гражданской авиации Грузии подверглось атаке хакеров
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Агентство гражданской авиации Грузии подверглось атаке хакеров 

РИА Новости 1 час назад
ТБИЛИСИ, 4 мая — РИА Новости. Сервер Агентства гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии в среду, 2 мая, стал объектом кибератаки — вирус повредил защищенную базу данных и программы, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление ведомства.
По словам замдиректора агентства Левана Каранадзе, мотивом злоумышленников могло стать требование денег в виде криптовалюты.
Над исправлением проблем работают как Агентство гражданской авиации, так и другие ведомства.
"Из базы ничего не удалено. База просто заблокирована… Ведется разблокировка. Мы четко среагировали, сообщили соответствующим структурам. К этому подключилось министерство внутренних дел", — сказал Каранадзе.
По его словам, кибератака не помешала выполнению авиарейсов, ведомство продолжает работать в обычном режиме.
Агентство гражданской авиации отвечает за техническое регулирование, надзор и безопасное функционирование в сфере гражданской авиации.
Его задачами являются внедрение европейских стандартов безопасности, защита прав и интересов пассажиров, развитие сети аэропортов, упрощение процедур, создание привлекательной инвестиционной среды и углубление сотрудничества с международными организациями.
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