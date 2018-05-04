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Суд постановил изъять из продажи скандальные грузинские презервативы
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Суд постановил изъять из продажи скандальные грузинские презервативы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Скандальные грузинские презервативы с изображением царицы Тамар в недельный срок должны быть изъяты из реализации, постановил Тбилгорсуд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Кроме того, штраф в 500 лари (около 200 долларов) наложен на Ани Гачечиладзе, директора компании «Аииса», которая выпускает презервативы с изображением на упаковке, в том числе известных грузинских исторических персонажей.
В суд в качестве истца обратилась служба надзора мэрии, которая посчитала, что использованием таких изображений компания нарушила ряд положений закона о рекламе, сообщила телекомпания «Рустави-2».
Ани Гачечиладзе сочла решение суда «примером цензуры». Она опротестует вердикт в вышестоящих судебных инстанциях.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, презервативы, выпускаемые местной компанией, возмутили грузинских традиционалистов в связи с тем, что на упаковках изображены в том числе исторические персонажи, среди них царица Тамар.
Компания более года работает на местном рынке, и ее продукция пользуется популярностью, в том числе среди многочисленных туристов. Презервативы покупают, невзирая на высокую цену за штуку — более трех лари (полтора доллара). Однако в последнее время в Грузии консервативная часть общественности проводит различные акции против этих презервативов, считая надругательством над историей, религией и устоями подобные изображения — царицы Тамар или монумента «Грузия-мать» и так далее.
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