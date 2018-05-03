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Посол КНР посетил Западную Грузию
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Посол КНР посетил Западную Грузию 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 3 мая /Синьхуа/ — Регион Рача /Западная Грузия/ имеет огромный потенциал, чтобы успешно развивать туризм и сельское хозяйство, заявил посол КНР в Грузии Цзи Янчи сегодня в ходе встречи с губернатором Рача-Лечхуми и Нижней Сванети Арчилом Джапаридзе и мэром муниципалитета Амбролаури Звиадом Мхеидзе.
Посол выразил полную готовность в период своей деятельности в Грузии максимально содействовать развитию отношений между Грузией и КНР как на государственном, так и местном уровнях. Посол был ознакомлен с потенциалом региона, а также инфраструктурными проектами, осуществление которых имеет большое значение для развития региона. —0—
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