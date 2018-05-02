Национальное собрание Армении проголосовало против Николы Пашиняна

Пашинян не сомневался в своей победе, и сцена на Площади Республики была готова к триумфу: планировался праздничный концерт и посыпание победителей блестками. Блестки все-таки пригодились — они достались переодевшемуся в костюм Пашиняну, а вот на концерт почти никто не остался — раздосадованный «народный премьер» призвал своих сторонников ответить властям новыми акциями гражданского неповиновения, транспортной блокадой страны и всеобщей забастовкой.

Обозначивший свою моральную победу Пашинян отправился в отель «Мариотт» — самую фешенебельную гостиницу в центре Еревана , где находится его ситуационный штаб, и оттуда же утром вышел координировать новую волну протестов — блокирование международного аэропорта Звартноц, метро, центральных магистралей Еревана. Все основания ожидать собственную победу у Пашиняна были.

Блокирование работы государственных институтов, административных зданий и объектов инфраструктуры заставил 23 апреля уйти с поста премьера Сержа Саргсяна , поставившего сохранение мира в стране выше собственных амбиций, а имеющая в парламенте большинство РПА отказалась от выдвижения собственного кандидата, предоставив Пашиняну возможность показать себя ответственным политиком. Подчинившись конституционной процедуре, он действительно ответил на вопросы депутатов, а точнее, не смог ответить убедительно на многие из них.

Стоит отметить, что с точки зрения армянской конституции ситуация, когда лидер третьей по численности фракции становится единственным кандидатом в премьеры, а правящая партия, год назад получившая на выборах без малого половину голосов, не выдвигает своего кандидата из-за давления «улицы», представляется сомнительной. Конституционная реформа, сделавшая Армению парламентской республикой, предполагает выдвижение кандидатуры премьер-министра коалиционным большинством, а не митингом на площади, сколь бы многочисленным он ни был. Даже при условии, что на Площади Республики и в окрестностях находятся 30-40 тысяч поклонников Пашиняна, эта цифра в несколько раз меньше того, что набрал блок «Елк» на прошлогодних парламентских выборах. К слову, признанных справедливыми и прозрачными всеми международными наблюдателями, включая делегации ЕС ОБСЕ . Поэтому право Пашиняна право говорить от имени всего армянского народа было поставлено под сомнение законодателями, ожидавшими от него комплексного ответа на вопрос, что случится со страной, когда он возглавит правительство и станет самым влиятельным человеком в государстве.

Пашинян в своей речи предлагал «революционные» изменения в структуре государственных органов: например, наделить Службу национальной безопасности и полицию статусами министерств, а также радикально изменить избирательное законодательство. Также он гарантировал увеличение оборонных расходов при сохранении роста поступлений в бюджет, однако о том, как именно намерен решить эти взаимоисключающие задачи, да еще без профессиональной команды и вменяемой экономической программы, умолчал.

Особо внимательно депутаты слушали часть выступления Пашиняна, посвященную внешней политике. Он пообещал не делать, по крайней мере пока, резких движений на международной арене и учитывать объективную реальность. «Я говорю, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС. — Прим. „РГ“) — это реальность, и с этой реальностью любая власть Армении должна считаться. Это очень просто. Речь идет о реалиях и учете национальных и государственных интересов страны», — заявил Пашинян. Лидер протестов также заявил, что считает Россию стратегическим союзником, и Армения под его руководством не будет отказываться от своих обязательств в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Вместе с тем Пашинян пообещал начать переговоры с ЕС о предоставлении безвизового режима (к слову, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве «Армения — ЕС», или Соглашение об ассоциации подписано Сержем Саргсяном в ноябре 2017 года. — Прим. «РГ») и заявил о намерении придать «новый толчок» отношениям Еревана с Китаем и особенно Вашингтоном. При этом накануне этого выступления у Пашиняна состоялся телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом. Лидер оппозиции пообещал придерживаться разных, порою взаимоисключающих векторов во внешней политике, что позволило депутатам заподозрить его либо в лукавстве, либо в отрыве от реальности, уважать которую он клятвенно обещал.

"Мы не понимаем, за кого должны голосовать. За кандидата, который за членство Армении в ЕАЭС, или против? Сегодня с вашего позволения рядом с вами на митингах выступают маргинальные деятели", — прокомментировал спич оппозиционера член фракции РПА Мигран Акопян. «Я надеялся выслушать концептуальное выступление кандидата в премьер-министры, но стал свидетелем не программного выступления, просто приятного для слуха народа», — прокомментировал в свою очередь выступление Пашиняна вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов . В итоге фракция РПА, без голосов которой назначение Пашиняна премьером было невозможно, отказала ему в поддержке. «Учитывая, чем угрожает отклонение нашей страны от существующего политического курса, рассматривая те судьбоносные угрозы, которые возникают в случае избрания Никола Пашиняна на пост премьера, Республиканская партия заявляет: мы признаем победу народного движения, согласны с критикой социально-экономической ситуации в стране и ответили на это отставкой премьера Сержа Саргсяна. Мы тем не менее будем голосовать против кандидатуры Никола Пашиняна во избежание видимых угроз и большой волны нестабильности», — зачитал решение РПА глава фракции Ваграм Багдасарян . Результат голосования показало табло: 45 — за, 55 — против, двое депутатов не голосовали, трое отсутствовали.

Особо внимательно депутаты слушали часть выступления Пашиняна, посвященную внешней политике