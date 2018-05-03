Триумф недоучки: Армению может возглавить лидер без высшего образования

8 мая парламент Армении соберется на специальное заседание, чтобы со второй попытки избрать нового премьер-министра. Предыдущая попытка провалилась: 1 мая большинство депутатов проголосовало против кандидатуры лидера оппозиции Никола Пашиняна. Если и со второй попытки премьер не будет избран, парламент должен быть распущен.

После своего неизбрания премьером 1 мая Пашинян призвал заблокировать работу ереванского аэропорта, перекрыть улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.. Все по заветам покойного Шарпа, дедушки цветных революций: малопопулярный лидер, чей блок «Елк» («Выход») сумел на парламентских выборах получить только 9 мандатов, при помощи улицы продавливает свою кандидатуру на первый пост в государстве. И не исключено, что он его займет: правящая в Армении Республиканская партия заявила, что не собирается выдвигать своего кандидата на пост премьера и даже может поддержать кандидата от оппозиции, если его выдвинет одна треть состава парламента. Так что у Пашиняна есть реальные шансы 8 мая возглавить Армению. Поэтому стоит присмотреться к этому человеку повнимательнее.

Сегодня в экспертном сообществе модно сравнивать Пашиняна и Саакашвили. Действительно, сходство есть. Оба — талантливые демагоги, популисты, умеющие завести толпу, не лишенные актерских способностей. На этом сходство заканчивается.

Саакашвили — выходец из тбилисской «элитной» семьи, типичный представитель советской «золотой молодежи» эпохи позднего СССР, с влиятельными родственниками и полезными связями. Он закончил самую элитную тбилисскую школу того времени и «блатной» факультет Киевского университета.

У Пашиняна нет влиятельных родственников и блата. Как и законченного высшего образования. Он 4 года проучился на отделении журналистики филологического факультета Ереванского университета, но диплом не получил: по его утверждению, был исключен за «политическую деятельность». Недавно он выложил на Facebook фотографии своей зачетной книжки, подтверждающие, что учился он на «отлично». Тем не менее отсутствие серьезного образования заставляет оппонентов Пашиняна сомневаться в его способности выполнять обязанности премьера. К тому же остается открытым вопрос: за какую именно «политическую деятельность» он мог быть исключен из ВУЗа в 1995 году? Советской власти давно уже не было, во главе Армении стоял демократический лидер — Левон Тер-Петросян , чьим соратником Пашинян стал впоследствии.

Главным занятием оппозиционера стала журналистика. Первая основанная им газета — «Орагир» — была закрыта из-за обвинений в клевете в адрес супруги одного из депутатов. Пашинян тогда был приговорен к году заключения. Вскоре он стал главным редактором газеты «Айкакан жаманак», сейчас эту должность занимает его жена — Анна Акопян.

В 2007 году Пашинян попытался избраться в парламент от блока «Импичмент», который требовал отставки тогдашнего президента Роберта Кочаряна . Результат плачевный — блок набрал 1,29% голосов.

В следующем году он уже работает в штабе кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. На выборах 19 февраля 2008 года победил Серж Саргсян , а сторонники Тер-Петросяна организуют акции протеста против «фальсификаций», которые перерастают в столкновения с полицией. Итог трагический: погибли 8 протестующих и один полицейский.

Это была первая, неудачная попытка «цветной революции» в Армении и звездный час Никола Пашиняна: он был обвинен в организации массовых беспорядков и объявлен в розыск. Полтора года скрывался в подполье. В 2009 году он сам сдался властям, был осужден на 7 лет, но в мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

То есть власти Армении, по выражению Ахматовой, сами написали «нашему рыжему» неплохую биографию. Он и известность приобрел, и репутацию непримиримого борца, и просидел недолго — менее двух лет, как раз столько, сколько нужно, чтобы создать имидж «жертвы режима», но при этом без ущерба для здоровья и психики.

Сразу после отсидки карьера предсказуемо пошла в гору: в 2012 году он уже депутат парламента от партии все того же Тер-Петросяна Армянский национальный конгресс. Впоследствии он отдаляется от АНК, и в 2017 году избирается в Национальное собрание от партии «Елк».

Борода с сединой, камуфляжная майка, перевязанная рука, вечный рюкзак за спиной — в таком образе Пашинян предстал перед жителями Еревана после пешего шествия по Армении, которое 16 апреля переросло в массовые акции протеста в столице. С тех пор он в нем и остается. Это образ «народного вождя», национального героя, в нем олицетворены мужество и самопожертвование. У армян этот образ вызывает из глубин национальной памяти ассоциации с фидаинами — бойцами народного ополчения, героями борьбы против османского ига. Так скандальный журналист стал в глазах толпы чуть ли не новым Монте Мелконяном — национальным героем Армении. Кстати, Пашинян сознательно работает на этот образ: хорошо известны фото Монте с перевязанной рукой.