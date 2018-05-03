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Возможные сценарии военного конфликта между Арменией и Азербайджаном нарисовал эксперт
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Возможные сценарии военного конфликта между Арменией и Азербайджаном нарисовал эксперт 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Карабахская «заноза» никуда не делась
Политические страсти в Ереване отвлекли на какое-то время внимание от болезненной региональной проблемы — армяно-азербайджанского вооруженного противостояния в Карабахе. Но эта «заноза» никуда не делась. Более того, по мнению ряда экспертов, в самое ближайшее время она может напомнить о себе самым неожиданным образом, как это произошло в апреле 2016 года.
О том, почему такую опасность исключать нельзя, рассказал «КВ» один из авторов недавно увидевшей свет книги «В ожидании бури: Южный Кавказ», заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
— Лейтмотив аналитики по ситуации в Закавказье — угроза очередного военного обострения вокруг Карабаха. На чем основываются ваши эксперты?
— Начну с того, что в последние десять лет быстро увеличивается дисбаланс военно-технических потенциалов Армении и Азербайджана. Изменение соотношения сил в пользу Баку повышает вероятность возникновения нового военного конфликта вокруг Карабаха. Ясно, что Баку продолжит наращивать превосходство своих вооруженных сил высокими темпами, если только ресурсы позволят сделать это.
— Обострение политической ситуации в Армении повышает риски военного столкновения?
— Думаю, да. Территориальный спор не урегулирован. Баку не скрывает, что возвращение под его юрисдикцию ряда районов в Карабахе — «вопрос времени». И, наверняка, использует любую удобную возможность, которая может дать ему тактический выигрыш.
— По какому военному сценарию могут развиваться события?
— Обстановка в районе конфликта требует от азербайджанской стороны внезапной наступательной операции с максимальным массированием средств в первом ударе. Наши эксперты считают, что будущий гипотетический удар вооруженных сил Азербайджана по НКР, вероятнее всего, может развиваться по такому сценарию: внезапное наступление на небольшую глубину — в несколько десятков километров, затем закрепление на занятых позициях, дипломатическое закрепление достигнутых рубежей и новый натиск спустя некоторое время. Удар будет нанесен сразу и массированно.
Стоит, кстати, вспомнить относительно неудачные для Армении события «апрельской войны» 2016 года. Атака азербайджанских сил стала неожиданной для вооруженных сил непризнанной Нагорно-Карабахской республики и армии Армении. Темпы развертывания вооруженных сил Армении и НКР были медленными. В сутки в район конфликта прибывали по 2000-4000 военнослужащих. Причина — плохая транспортная доступность региона. Напротив, Азербайджан имеет возможность быстро сформировать вблизи линии соприкосновения 30-тысячную штурмовую группировку. В этом случае существует опасность быстрого прорыва Аскеранского оборонительного рубежа и потери Степанакерта еще до завершения мобилизационных мероприятий армянской стороной. То есть может быть утрачен район, где проживает половина населения НКР. Целостность обороны будет нарушена.
В тактическом плане можно ожидать действий легкой пехоты, оснащенной переносным вооружением, в том числе противотанковыми и переносными зенитными ракетными комплексами, в горной войне: занятие вершин, расстрел пытающихся их штурмовать громоздких механизированных частей, атаки с большого расстояния колонн снабжения, следующих по горным дорогам, Вот перспектива и особенность нового столкновения.
— Какие еще проблемные места выявила война 2016 года?
— У вооруженных сил Армении и НКР — медленное сосредоточение, плохое инженерное оборудование позиций буксируемой артиллерии и почти полное отсутствие как класса самоходной артиллерии. Вооруженные силы Азербайджана успешно применяли противотанковые ракетные комплексы SpikeLR и ударные беспилотники Harop.
Неудачи армянской стороны во многом были обусловлены недобросовестным несением караульной службы, худшим, по сравнению с противником, техническим оснащением, особенно для ночных действий. Многие посты передней линии обороны НКР или не охранялись личным составом, или были укомплектованы и оборудованы не полностью. Если бы армянское боевое охранение было на более высоком уровне, противнику не удалось бы занять ряд ключевых пунктов и просочиться в местах, где оборона по факту отсутствовала.
— А если Армения и власти непризнанной НКР учтут прошлые ошибки?
— Наилучший эффект для повышения обороноспособности армянских вооруженных сил могут дать вложения в закупки приборов ночного видения, дальнобойных высокоточных средств поражения (РСЗО и ОТРК), а также развитие транспортной инфраструктуры. Тогда группировка азербайджанских войск численностью в 50-60 тыс. бойцов, которую может сконцентрировать в районе конфликта азербайджанская сторона, будет недостаточна для достижения решительного успеха.
Если же армия Баку упрется в подходящие армянские подкрепления, а боевые действия примут позиционный характер, то исход будет неоднозначен. По оценке экспертов, затягивание войны невыгодно Баку из-за неизбежного вмешательства внешних сил, которые будут стремиться погасить конфликт. Если удастся успешно отразить азербайджанские удары на равнинных направлениях, это переведет войну в позиционную фазу. Правда, в более отдаленной перспективе в случае сохранения тенденции насыщения азербайджанской армии высокоточными средствами поражения будут созданы предпосылки и для достаточно успешной борьбы с армянской позиционной обороной. Существует все более возрастающая вероятность того, что военно-техническое превосходство азербайджанских войск в конечном итоге позволит им обеспечить успех будущей операции.
— Что делать России в такой ситуации, Может она остановить острую фазу возможного военного конфликта?
— Поскольку зримые перспективы политического разрешения карабахского вопроса отсутствуют, интересам Российской Федерации отвечает поддержание военного паритета между Арменией и Азербайджаном с целью создания системы взаимного сдерживания обеих сторон. Это будет наиболее реалистичным механизмом сохранения стабильности в регионе. По мнению экспертов, конфликт в Нагорном Карабахе может привести не только к локальной войне между Азербайджаном и Арменией, но и к войне региональной, с участием Турции. В этом случае Россия, скорее всего, будет втянута в вооруженный конфликт. Для парирования этих угроз необходимо совершенствовать военные возможности России в регионе. Нужна активная региональная дипломатия. России необходимо надежно удерживать Баку и Ереван со Степанакертом от новой войны.
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