Армения: власть меняется, изменится ли страна

Спустя больше четверти века после распада СССР во многих государствах постсоюзной переферии так и не было создано прочных юридических механизмов смены власти. Хотя сама по себе мирная легитимная постоянная сменяемость власти вовсе не панацея от всех бед и не гарантия успешного развития, но является важнейшим критерием прочности любой государственности в современном мире.

Если правящая Республиканская партия Армении выполнит свое обещание и поддержит 8 мая при повторном голосовании на пост премьер-министра кандидатуру лидера оппозиции и массовых протестов Никола Пашиняна, можно будет говорить о бескровной смене власти в стране. Причем о смене, которая была достигнута сложным балансом между массовыми уличными протестами с перекрытием улиц вплоть до дороги в аэропорт Еревана и закулисными переговорами лидеров протеста с правящей партией, соседями Армении, религиозными авторитетами. Однако победа революции в Армении не означает ни того, что в стране будет сформирован устойчивый правовой прецедент смены власти, ни того, что после замены правившего десять лет очевидно неэффективного и коррумпированного Сержа Саргсяна на Никола Пашиняна страну ждут бурный экономический рост и процветание. Именно эти две проблемы — неэффективность и зачастую откровенная криминальность власти и отсутствие устойчивых юридических процедур смены первых лиц государства — делают многие постсоветские республики сильно похожими друг на друга.

Украина, Пока наиболее часто власть в бывших советских республиках меняется там, где есть парламентские республики ( Грузия Молдавия , Армения) или слабые президентские ( Киргизия ). При этом все эти государства точно не назовешь успешными и экономически эффективными, а смену власти в них — спокойной. Особенно показателен в этом отношении пример даже не Украины, живущей внутри затяжной войны, а Молдавии, где парламентское большинство и президент представляют прямо противоположные политические силы. Из-за чего две главные ветви власти в буквальном смысле тянут страну в разные стороны, а правительство постоянно пытается дезавуировать решения президента.

Таджикистан, Казахстан, Впрочем, и те ультра-президентские вождистские постсоветские государства, где смена власти происходила исключительно по факту смерти правителя ( Туркмения Узбекистан ) или рискует произойти только таким способом ( Белоруссия Азербайджан ), тоже сложно назвать состоявшимися и успешными.

В таких странах защищенность собственности и политического положения элиты чувствуют не в большей степени, чем в парламентских республиках с откровенно слабой верховной властью. Такое положение делает элиты, не говоря уже о простых гражданах постсоветских стран, незащищенными от государственного произвола, а саму политику государств — непредсказуемой ни для своих граждан, ни для остального мира.

При этом многие постсоветские государства объединяет тот факт, что процедура смены власти — везде крайне зыбкая юридически и не устоявшаяся политически. В этом смысле большинство перечисленных выше парламентских и президентских государств бывшего СССР по-прежнему не слишком отличаются друг от друга.

Понятно, что классическая демократия западного образца не идеальна и проходит, возможно, самые тяжелые испытания за время своего существования. Понятно также, что нет универсального идеального рецепта государственности, одинаково хорошо подходящего для всех стран мира, независимо от их национального состава (та же Армения почти моноэтнична) или политических традиций.

В маленькой Армении, где все всех знают, где политики не отделены от простых людей неприступной номенклатурной стеной, уличные протесты и прямое участие людей в политике — достаточно обычная практика. В маленькой Киргизии вообще сложилась уникальная даже для самых «дробных» и многопартийных западных ситуация, при которой в парламенте ни у одной партии нет больше 15% мест.

По мере развития самостоятельной жизни государств, образовавшихся на руинах советской империи, у них возникают собственные политические практики — пожизненного почти монархического президентства (в том же Азербайджане сейчас по сути династическая монархия, а не президентская республика — страной правит сын прежнего национального лидера, получивший власть по сути по наследству), причудливой парламентской демократии и т.п. На территории бывших советских республик возникли разные политические режимы и эта разница будет углубляться.

Но для процесса формирования государственности 25-30 лет — достаточно малый срок. Это внушительный срок для отдельной человеческой жизни. Поэтому нам кажется, что мы живем-живем, а у наших государств «так долго» не получается встать на устойчивый предсказуемый путь развития.

Но все эти государства — молодые, даже юные. Они по-прежнему находятся в состоянии раскаленной магмы после извержения вулкана, каким стал распад СССР. И то там, то тут происходят новые вспышки — Грузия, Украина. Армения… Объяснять эти вспышки исключительно кознями и происками внешних сил — значит недооценивать сложность внутренних процессов, происходящих в постсоветских государствах.

Никакие внешние силы не помогут ни одному из государств бывшего СССР решить их внутренние проблемы, сделать свои страны привлекательными для жизни людей, обрести свое место на усложняющейся и очень динамично меняющейся карте мира. Всё это — внутренние дела государств, которые только учатся быть самостоятельными и отвечать за последствия своих действий. Ответственность за положение в Армении будет лежать исключительно на армянских властях, кто бы ни возглавил республику. И в конечном счете уличный оппозиционер, получив власть, будет отвечать за страну в той же мере, как отвечал свергнутый улицей прежний многолетний правитель.