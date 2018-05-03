Ещё
Жириновский: протесты в Армении связаны с влиянием США на молодёжь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский: протесты в Армении связаны с влиянием США на молодёжь 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский связал протестные акции в Армении с влиянием на молодёжь со стороны США. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Ереванский майдан показывает, что США стали больше делать ставку не на интеллигенцию, как раньше в России и других странах, где попытки раскачать ситуацию провалились, а на молодёжь», — указал политик.
По его словам, Соединённые Штаты поняли, что интеллигенция «более рафинированная и инертная», а также менее решительная, и она, как правило, не готова к жёстким действиям.
«А вот молодые жаждут, чтобы на их поколение тоже выпала какая-нибудь революция, и действуют более агрессивно. И это даёт результаты», — отметил Жириновский.
При этом он подчеркнул, что этой технологии можно противостоять. Политик считает, что для этого власть должна активнее втягивать новых участников акций протеста в свои ряды, в легальную общественную жизнь. Таким образом, по его словам, удастся снизить уровень нетерпимости и «дух уличной солидарности».
Парламентская газета: последние новости
В Армении временно прекращено движение поездов Россия остаётся стратегическим партнёром Армении, заявил Пашинян Украина пожаловалась на досмотр судов в Керченском проливе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ137
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии341
В России могут ввести новый налог154
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе25
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе422
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение