Жириновский: протесты в Армении связаны с влиянием США на молодёжь

«Ереванский майдан показывает, что США стали больше делать ставку не на интеллигенцию, как раньше в России и других странах, где попытки раскачать ситуацию провалились, а на молодёжь», — указал политик.

По его словам, Соединённые Штаты поняли, что интеллигенция «более рафинированная и инертная», а также менее решительная, и она, как правило, не готова к жёстким действиям.

«А вот молодые жаждут, чтобы на их поколение тоже выпала какая-нибудь революция, и действуют более агрессивно. И это даёт результаты», — отметил Жириновский.

При этом он подчеркнул, что этой технологии можно противостоять. Политик считает, что для этого власть должна активнее втягивать новых участников акций протеста в свои ряды, в легальную общественную жизнь. Таким образом, по его словам, удастся снизить уровень нетерпимости и «дух уличной солидарности».