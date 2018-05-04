Чем окончились цветные революции

Египет? Ирак? Венесуэла? Молдавия? Ни одна цветная революция не сделала счастливой ни одну из стран, где они, эти революшн, происходили. Ливия Грузия ? Три революции в Киргизии сделали кыргызов более счастливыми и богатыми? Спросите у кыргызов в вашем дворе. Алжир Украина ? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. От того, что в результате революций роз, тюльпанов, кулачков и еще какой-нибудь херни, на смену «коррумпированному режиму» пришел «народно избранный» делегат, никому не стало лучше. НИКОМУ. И те горячие армянские сердца, которые поддерживают странного человека, больше похожего на городского сумасшедшего, Никола Пашиняна , не спешат думать о том, что и армянская революция, пусть пока и бескровная, приведет хоть к какому-то результату.

Коррапшн, это такая же безошибочная бот-программа, как и химическое оружие — есть она или оно, нет ли, никого не интересует, когда все забурлённное отбурлит. На то американская программа, тупая до невозможности, но действующая, и рассчитана. Чтобы восставший народ вынес резолюцию и очередной Никол Пашинян пришел к власти, разрушив всю систему власти в испытуемой стране.

Армяне думают, что проблема в каком то там Серже Сакисяне или Ашоте Потикяне или Геворке Геворкяне. Что в Киргизии, что в Грузии, что в Молдавии, что в Армении — проблема не в фамилии премьера или президента. А в интеллектуальном, промышленном, инфраструктурном потенциале страны. Если нет заводов и фабрик, крупных производсвта или хотя бы простой сборки, на которой занято тысяч сто человек, то что Пашинян, что Агамбекян, что Налбандян, ничто не сможет сделать страну без производств и промышленности приличной, развитой страной.

Румыния, Македония, Албания и И яркий тому пример страны Балтии, Болгария Греция , которые даже в рамках ЕС остаются лимитрофами без экономики, без науки, с вымирающим и убегающим населением.

На этом фоне дорогие армяне думают, что придет какой-то человек со странной внешностью и бэкграундом, и все повернет в лучшую сторону?

Турции. К сожалению, цветные революции действуют там, где государство слабое. В Армении государство слабое. При всем богатом выборе богатых и успешных армян, на родине предков эти богатые армяне не живут. Они живут в ЕС, Америке, России , и даже в тех странах, которые веками армян угнетали — в Персии

Пришедший сегодня фактически к власти человек похож сразу на всех безумцев, которые приходили к власти как минимум на территории бывшей Российской Империи — на Сааакашвили в Грузии, на пьяницу и неудачника Абульфаза Эльчибея в Азербайждане, Ельцина в России, которого также «избрал народ» на свою мать его беду, Курманбека Бакиева в Киргизии, которого самого потом снесла другая революция, наконец, самый яркий пример — Порошенко в Украине, принесшего своей стране войну и разорение.

Никол мне напоминает бесконечных сербских и македонских правителей периода полураспада, начиная с 2000 года. Все они — тлен и временщики, все они ничего не сделали, чтобы сделать жизнь народа лучше.

Все они плохо кончили.

Армянский народ пал жертвой очередной штатовской разводки, очередных технологий, и при всей симпатии ко многим своим армянам — друзьям и товарищам, могу сказать, что эти чудовищные грабли, на которые все лимитрофные государства наступают, они как будто специально расставлены на вашем пути. И вместо того, чтобы их обойти, люди избирают самый простой и губительный путь.

Простите, никого не хотел обидеть, видит Бог…