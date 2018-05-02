Республиканцы с Пашиняном торгуются через «площадь»

Армянская революция продолжается. После того, как парламент страны из-за «выжидающей» позиции правящей Республиканской партии (РПА) 1 мая не сумел избрать премьером единственного кандидата Никола Пашиняна, лидер оппозиции и глава фракции «Елк» не преминул показать — у кого на самом деле власть.

Объявленную Пашиняном кампанию тотального гражданского неповиновения 2 мая поддержали тысячи армян, хотя оппозиционер сразу предупредил: решение республиканцев «подвесить решение» вроде как направлено на провоцирование столкновений.

ZUMAPRESS.com/Ani Djaferian

«Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу — о политических похоронах Республиканской партии», — сказал Пашинян. Он добавил, что необходим порядок без каких-либо серьезных инцидентов. К слову, их в Армении пока нет, что указывает на совершенно иной характер смены власти, чем это было, например, на Украине

Утром 2 мая протестующие перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт «Завртноц», фактически прекратив автомобильное движение в Ереване. Позже стало известно, что сотрудники отдела регистрации пассажиров аэропорта присоединились к протестам, пояснив свои действия тем, что они не могли остаться безучастными к происходящим в стране событиям.

Также было парализовано движение в районе станции метро «Горцаранаин», Айнтапа, Шенгавита, блокировано движение в Араратскую и Армавирскую области и железнодорожное сообщение по маршруту Гюмри — Ереван.

«Наша тактика — увеличить давление до смены власти», — охарактеризовал действия своих сторонников Пашинян в эфире «Радио Свобода» . — Мы готовы к любым сценариям. Сейчас совершенно не важно, что происходит в кабинетах, важно то, что происходит здесь, на улице. Не будет прежних взаимоотношений между властью и народом, а участие школьников — это гарантия, что традиции будут сохраняться».

Позже Никол Пашинян призвал возобновить работу ереванского международного аэропорта «Звартноц», снять блокаду с транспортных коммуникаций и собраться на новый митинг, тем самым, видимо, продемонстрировав, что он действительно имеет влияние на протестную волну.

И в самом деле — в 14:00 на официальном табло аэропорта появилось сообщение о том, что самолет российской компании «Уральские авиалинии» рейсом Ереван-Москва вылетел из столицы Армении. В другом заявлении Пашинян особо подчеркнул, что сила находится не в его руках, а у народа, и допустил возможность бойкота досрочных выборов в Национальное собрание (парламент) страны, которые, как сообщал портал News.ru, теперь назначены на 8 мая. Также он продемонстрировал солидарность с народом, пообещав «обдумать возможность повторного выдвижения», мол, если это нужно.

Вторая попытка

С одной стороны, отсрочка с назначением Пашиняна премьером (возможно, временным) в очередной раз проверила реакцию улицы, с другой — вероятно, была использована для торга в закулисных переговорах, которые, несомненно, идут. В сложившейся ситуации как для Пашиняна, так и для республиканцев остро стоит проблема выбора.

Лидеру оппозиции нужно убедить «площадь», сторонников и оппонентов в том, что он сможет управлять страной так же, как многотысячной толпой на митингах, при этом он выберет приемлемую модель поведения для одновременных экономических реформ и системной демократизации — между а-ля Саакашвили (который после прихода к власти начал активно проводить реформы, но явно переоценил уровень кооперации с НАТО Евросоюзом со всеми вытекающими отсюда последствиями) и народным политиком, сочетающим революционную риторику с кабинетной игрой.

Республиканской партии, очевидно, важно, с одной стороны, добиться уступок и сохранить влияние в новом составе парламента, с другой — не переборщить и не растерять то, что есть сейчас. Если Пашиняна не изберут во втором туре, то это автоматически влечет роспуск Национального Собрания, и большой вопрос, к кому в такой ситуации примкнут бывшие депутаты.

РПА и другие объединения не выдвинули альтернативных Пашиняну кандидатов, которых можно было «накачать» поддержкой в нынешней ситуации, когда за лидера фракции «Елк» выступает не только «площадь» и его политические соратники, но и блок Царукяна, а также партия «Дашнакцутюн», которая вышла из правящей коалиции с РПА.

В общем, как любят говорить политологи, паралич прежней власти углубляется, при этом неизбежно встраивание старой власти в новую. И несмотря на срыв назначения Пашиняна главой кабмина, армяне сохраняют шанс создать прецедент несилового разрешения политического кризиса на постсоветском пространстве.