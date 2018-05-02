«Они хотят кинуть народ»

Десятки тысяч людей в Армении утром в среду 2 мая вышли на улицы и блокировали все — абсолютно все. В столичном Ереване , в крупных и мелких городах по всей стране, даже в деревнях перекрыты дороги, заблокированы здания госучреждений, не работает транспорт, стоят поезда. Такова реакция общества на решение Республиканской партии Армении проголосовать против избрания Никола Пашиняна на должность премьер-министра. «Лента.ру» наблюдала за развитием событий, которые способны изменить будущее страны.

Люди протестуют против правящей Республиканской партии Армении (РПА), составляющей большинство в парламенте: накануне депутаты проголосовали против Пашиняна, тот в ответ призвал к тотальной акции гражданского неповиновения. В результате депутаты-республиканцы перемещаются по городу кучками, спрятавшись в каретах «скорой помощи» — их на пикетах пропускают.

Ряды протестующих пополняют сотрудники крупных торговых сетей, заводов и фабрик, развлекательных заведений, больших и мелких компаний — многие из них принадлежат тем же депутатам Республиканской партии Армении или их близким. Те немногие, кто не участвует в акциях гражданского неповиновения, вынуждены идти пешком кто в аэропорт, а кто в соседний город. Среди них оказался всемирно известный армянский джазмен Тигран Амасян, у которого на 3 мая назначен концерт в Санкт-Петербурге . Фото музыканта с багажом на пути в ереванский аэропорт «Звартноц» разошлись по соцсетям.

Армения в полном коллапсе, объявленная оппозицией «бархатная революция» — в расцвете. Полиция в происходящее вообще не вмешивается.

А накануне, во вторник, в парламенте Армении выступал небритый, седеющий человек средних лет. Мужчина выглядел изможденным и начал свою речь, устало оперевшись на кафедру. Он говорил спокойно, расставляя акценты, на его лице то и дело мелькала ироничная улыбка. Это был единственный кандидат в премьер-министры страны Никол Пашинян , который знал — в этот день ему не возглавить правительство Армении, хотя еще утром он думал иначе.

— Меня с этой кафедры много обвиняли, что я хочу уничтожить Республиканскую партию, — говорил Пашинян. — Я хочу заявить — официально: таких намерений у меня нет, потому что Республиканская партия сегодняшними обсуждениями сама себя уничтожила — вмиг и безвозвратно. Политическая сила, объявившая войну своему народу, вообще не может существовать. Мы сейчас видим не Республиканскую партию, а ее призрак.

Через несколько минут парламент Армении 45 голосами за и 56 голосами против не утвердил кандидата в премьеры на должность главы правительства. Это положило начало новому витку политического кризиса в Армении, развязка которого абсолютно неясна.

Специальное заседание парламента по выборам премьер-министра Армении началось в полдень понедельника. Из 105 депутатов парламента на него явились 103, они заседали 8 с половиной часов. Правящая Республиканская партия Армении заранее объявила, что «не будет мешать избранию кандидата от народа», если три другие парламентские фракции — «Елк», «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» — выдвинут единого кандидата. Они так и сделали: им стал руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян. Ожидалось, что республиканцы обеспечат необходимые для избрания 53 голоса.

Тем не менее, поздней ночью перед днем выборов Пашинян заявил о дошедших до него тревожных сведениях. Он утверждал, что второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян Серж Саргсян (лидер РПА, которого Пашинян, собственно, вынудил подать в отставку с должности премьер-министра) «лично давят» на депутатов из всех фракций, чтобы не допустить его избрания.

На площади Республики уже к полудню вторника собралось около 80 тысяч человек. Там установили экраны, на которые транслировалось заседание Национального собрания. Еще тысячи людей смотрели заседание, устроившись поудобнее в разных кафе по всему городу — во всех заведениях столицы в этот день показывали картинку из парламента. На улицах Еревана днем было практически пусто — при том, что с утра в город активно приезжали люди из областей.

В это время в парламенте Пашиняна расстреливали вопросами. Обсуждали все — от внешней политики до кредитных ставок, от карабахского конфликта до темы личных отношений Пашиняна с Навальным (лидер оппозиции утверждает, что не знаком с ним).

В какой-то момент слово взял депутат от фракции республиканцев Арман Сагателян, который попросил кандидата в премьеры объяснить фрагмент из его же статьи, написанной несколько лет назад. В ней Никол Пашинян, до парламента всю жизнь проработавший журналистом, затрагивал тему спорных территорий вокруг Нагорного Карабаха. Речь шла о так называемом поясе безопасности из семи прилегающих к Карабаху районов, которые номинально не входили в состав автономной области, но по итогам Карабахской войны в начале девяностых остались за армянской стороной.

— Меня удивляет, что в нашей стране еще есть люди, которые питают иллюзии в отношении захваченных, если захотите — освобожденных, если захотите — оккупированных территорий. Я не принимаю точку зрения, согласно которой хорошая дипломатия может сделать так, чтобы эти земли не были возвращены Азербайджану . Оставив свое, гонимся за чужим, — зачитал Сагателян фрагмент статьи и попросил оппозиционера пояснить, разделяет Пашинян нынешний взгляды Пашиняна прежнего.

Кандидат в премьеры ответил, что на протяжении вот уже пяти лет он раз 15 публиковал фотокопию указанной статьи — в ней «не существует ни одного из зачитанных вами предложений». Более того, он обвинил Армана Сагателяна в распространении дезинформации.

Через полтора часа на трибуне уже был сам Арман Сагателян. Он достал печатный экземпляр газеты «Айкакан жаманак» (главным редактором которой был Никол Пашинян) от 2001 года и показал всем эту статью за подписью Пашиняна: в ней было ровно все то, что зачитал Сагателян и что Никол Пашинян назвал «несуществующими предложениями».

В одном из кафе на улице Амиряна, выходящей на площадь Республики, свободных мест нет, все забито. Все смотрят заседание парламента, активно комментируя происходящее на экране. За угловым столиком у витрины сидят четверо мужчин, все они из города Абовяна — это пригород столицы. В Ереван они приехали ранним утром, несколько часов простояли на площади, затем решили устроить небольшой перерыв. Впрочем, в кафе они сидят уже часа полтора-два.

— Вы только посмотрите на этих стервятников! В сто душ наезжают на одного Никола. Но молодец Никол, держится, — говорит Армен. Он меньше слушает заседание и больше говорит, в нетерпении ожидая, «когда все это закончится». Выступление Армана Сагателяна он слышал, ответ Никола Пашиняна тоже, но не верит, что Пашинян мог так написать по теме Карабаха.

— Разве говорит об этом не республиканец? Они там все сейчас хотят его опорочить, они хотят кинуть народ. Но им конец, народ больше не будет терпеть, Никол все сделает как надо.

Армена горячо поддерживают его спутники. Один из них говорит, что заседание парламента — цирк и «попытка [республиканцев] сохранить лицо, когда в него плюют». По словам мужчины, республиканцы не могут не назначить Никола Пашиняна премьером, потому что он победил и у них нет выбора. На замечание кого-то из посетителей о том, что Арман Сагателян показал печатную версию статьи, Армен отреагироал с некоторым недоумением: — Ты что, сержевский [сторонник Саргсяна]?

Смена настроения в стане РПА была заметна еще до предупреждений Пашиняна об активизации экс-президентов Кочаряна и Саргсяна. За день до выборов в парламенте оппозиционный кандидат в сопровождении соратников из «Елк» встречался в парламенте со всеми фракциями. Если с депутатами из блока «Царукян» и «дашнаками» у него все прошло гладко — коллеги-парламентарии объявили Пашиняна своим кандидатом, — то с республиканцами все было иначе. Они устроили ему допрос в прямом эфире — так, как любит это делать сам оппозиционер.

Пашинян выглядел отнюдь не так уверенно, каким был на уличных акциях. Ему припомнили его выступления с парламентских трибун, часто выдержанные в весьма радикальных тонах. Основной упор республиканцы сделали на внешнеполитические вопросы.

«Единственное обоснование членства в ЕАЭС — шантаж: отключат газ, пустят на нас турок», — еще в прошлом году говорил Никол Пашинян в парламенте, критикуя Евразийский экономический союз и членство Армении в нем. Он же утверждал, что «ЕАЭС не принес Армении никакой пользы, кроме вреда». Эти заявления Пашиняну припомнил бывший министр образования и науки Армении, ныне депутат-республиканец Армен Ашотян. Он предложил Пашиняну объяснить, как изменилось его восприятие мира за несколько месяцев и почему сегодня кандидат оппозиции выступает с совершенно иных позиций. Кроме того, Пашиняну напомнили его критические высказывания в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и интересовались его позицией по нагорно-карабахскому конфликту.

Ответы Пашиняна на все эти и смежные с ними вопросы в целом представляли собой вариации одной и той же мысли:

— Не секрет, что я сам голосовал против членства Армении в ЕАЭС, что значит, что я был против членства Армении в ЕАЭС. Но, тем не менее, Армения — член ЕАЭС, и мы, будучи, политическими и государственными деятелями, должны считаться с реалиями и фактами. Полагаю, любой политический и государственный деятель, который исходит из интересов Армении, должен так и поступать.

Он также напомнил, что хоть и голосовал против вступления Армении в Евразийский экономический союз, но также был против, когда позже в парламенте его блок «Елк» поднял вопрос о выходе из ЕАЭС.

— Я считаю, что резкие перемены во внешней политике опасны, — объяснил Пашинян.

Реакцию республиканцев лучше всех выразил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов : «Не убедили, господин Пашинян».

Днем во вторник депутат-республиканец Григор Авалян сложил свой мандат и не голосовал. Официально о причинах такого решения не сообщается.

Дальше больше: один депутат-республиканец отдал свой голос за Никола Пашиняна вопреки решению своей фракции. Это был Феликс Цолакян — бывший глава северной Ширакской области Армении, который также работал в структурах Службы национальной безопасности Армении. У себя в Facebook он написал, что голосовал по совести.

Взамен один из «дашнаков», секретарь фракции Агван Варданян отказался подчиняться решению своей фракции и заявил, что не будет поддерживать кандидата в премьеры. За это партия обещала принять в отношении депутата дисциплинарные меры.

После голосования в отставку подал замминистра территориального управления и развития Армении. В своем Facebook чиновник написал, что не желает превращать свою жизнь в цирк, а еще пожаловался, что не знает, кому подавать заявление.

После голосования в парламенте Никол Пашинян спустился на площадь Республики, где его с утра ждали десятки тысяч сторонников. По оценке оппозиции, там было примерно 200 тысяч человек — эта цифра близка к реальности. Следует учесть, что далеко не все люди, следившие за голосованием, в итоге смогли попасть на площадь, и далеко не все сторонники Никола Пашиняна из областей в этот день смоги попасть в столицу. Реальное количество сторонников оппозиционера не поддается подсчету, но всенародная поддержка очевидна.

На площади Никол Пашинян призвал людей с утра 2 мая блокировать все, что только возможно: улицы, трассы, аэропорт, здания. Кроме того, он объявил тотальную забастовку студентов и сотрудников всех предприятий в Армении, а полицию призвал сложить щиты, дубинки и присоединится к народу.

После он заявил, что победа бархатной революции и народа неоспорима, распустил митинг и ушел.

По новой парламентской конституции Армении, к которой страна окончательно перешла в апреле, если парламент не выбирает премьер-министра с первого раза, через 7 дней процедура повторяется: фракции выдвигают кандидатов, депутаты голосуют. Побеждает тот, кто наберет простое большинство депутатских голосов — 53. В парламенте Армении 105 депутатов, из которых у РПА номинально 58 кресел (включая сложившего мандат республиканца). Остальные фракции вместе взятые обеспечивают 45 голосов.

Оппозиция после голосования заявила о том, что подойдет ко второму туру выборов с единым кандидатом, то есть продолжит поддерживать Никола Пашиняна. В итоге есть три варианта развития событий: либо республиканцы выдвигают своего кандидата и назначают его премьером; либо фракция РПА частично или полностью поддерживает Никола Пашиняна, ставя его во главе правительства; либо никто не получает простого большинства голосов и парламент во второй раз не выбирает премьер-министра. При последнем варианте, согласно конституции, парламент распускается и назначаются внеочередные выборы.

Остается пережить эту неделю и дождаться второго тура — если он будет. Ведь сегодня из-за акций гражданского неповиновения утром до парламента добрались всего 27 депутатов — если в течение нескольких часов их число не удвоится, кворум обеспечен не будет.

P. S. За все время многотысячных протестов в Ереване не была разбита ни одна витрина.