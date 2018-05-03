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Выходим на миллиардный рынок — китайцы снимут в Грузии новый сериал
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Выходим на миллиардный рынок — китайцы снимут в Грузии новый сериал 

РИА Новости 2 часа назад
ТБИЛИСИ, 3 мая — РИА Новости. В Грузии впервые пройдут съемки китайского сериала, сообщил в беседе со Sputnik Грузия руководитель департамента международных отношений национального киноцентра Грузии Давид Вашадзе.
Съемки детективного сериала «Маска», главную роль в котором сыграет известный в Китае актер Кен Ли, начнутся в начале июня. Они пройдут в рамках программы «Снимай в Грузии» министерства экономики и устойчивого развития, а также министерства культуры и спорта Грузии.
Проект предусматривает возврат до 25% суммы, потраченной производителями картины во время съемок фильма на территории Грузии.
"Кен Ли — один из самых продаваемых актеров китайского кинорынка, аудитория которого больше миллиарда человек", — пояснил Давид Вашадзе Sputnik.
Он также отметил важность выхода Грузии на китайский рынок, который является одним их самых быстроразвивающихся в мире.
"Во время визита нашей делегации на Международный фестиваль Tiantan Award в Пекине, на котором наши фильмы имели огромный успех, мы убедились в огромном потенциале китайской киноиндустрии и в значимости выхода на китайский рынок нашей продукции. Наши коллеги заинтересовались перспективой развития отношений и съемок кинопроектов на территории Грузии", — сообщил Вашадзе.
Съемки сериала будут проходить в Тбилиси и Батуми, а также на Международном руставском автодроме.
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