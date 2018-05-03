Разрешен ввоз томатов из Армении в Россию

Ввоз свежих томатов из Республики Армения на территорию Российской Федерации разрешен с 23 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Ввоз овощей из Армении будет возможен после проведения предотгрузочного контроля. Отмечается, что партии томатов, не имеющие отметок в фитосанитарных сертификатах, запретят к ввозу на территорию России.

Задержание подкарантинной продукции проводится в целях предупреждения распространения карантинных для Российской Федерации вредителей и сорняков.

Ранее сообщалось, что более 400 кг запрещенных груш уничтожены в Нижнем Новгороде.