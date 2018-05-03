Шахматная фигура в рюкзаке: что общего между Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном

По его словам, Саргсян не ушел из политики, а лишь переместился на вторую позицию.

"Все бразды правления, контроль над ситуацией находятся в его руках. Просто надо запомнить одно: экс-президент — шахматный игрок. И когда он начинает гамбиты, он точно знает, каким будет эндшпиль", — отметил спикер.

Последний опрос, проводимый в 2016 году социологом и его коллегами, показал, что народ связывал большие надежды с Кареном Карапетяном . Однако сейчас ситуация совсем иная, отметил собеседник: Пашинян твердо идет к власти. Но ее так легко не отдают. Ресурсы у РПА для самозащиты есть, считает Адибекян. Он уверен, что в партии рассчитали свои силы и организационно-финансовые возможности.

"И чтобы их сместить, нужно иметь не то чтобы равную, но хотя бы ту силу, которая способна их сдвинуть места. Этой силы я не вижу", — сказал он.

Впрочем, по оценке Агарона Адибекяна, этот политический тайфун — урок для «верхушки», которая в первую очередь должна думать о повышении уровня жизни людей.

Митингующая Армения

К митингам и акциям протеста Армении не привыкать, отметил социолог, добавив, что армяне уже проходили эту «школу».

"Это уже не первая попытка поднять ту часть народа, которая за период независимости и рыночной экономики ничего не добилась и осталась за гранью нищеты. А сейчас это в основном молодежь. По нашим исследованиям, три четверти выпускников ориентированы на эмиграцию, потому что не видят своего будущего в этой стране, хотя очень хотят остаться в Армении", — отметил социолог.

У каждой третьей семьи «чемоданное настроение», поэтому поднять эти массы, убеждая их, что что-то можно изменить, не так уж и сложно. Тем не менее, организаторам для этого нужны соответствующие ресурсы.

По словам Адибекяна, за протестами стоит не только Пашинян и его маленькая фракция, а целая толпа недовольных системой людей.

"По нашим исследованиям от 2016 года, треть малого бизнеса не работает или закрылась. В Армении устойчивый уровень безработицы, особенно, среди женщин. 60% женщин с высшим образованием — безработные", — добавил собеседник Sputnik Армения.

Мнение психолога

Психолог Самвел Худоян уверен, что таких крупномасштабных митингов в истории Армении еще не было, даже в 1988 году.

"Вы только представьте, сколько всего накопилось у людей? Устали от криминала, воровства, наплевательского отношения власти к народу. По тысячам людей видно, что они больше не хотят связывать свое будущее с Сержем Саргсяном или Робертом Кочаряном ", — сказал психолог в интервью Sputnik Армения.

Люди кардинально изменили отношение даже к тем депутатам, которых хотя бы немного уважали, считает Худоян. По его словам, сейчас мы видим, что армянский народ невозможно запугать уже ничем.

Психолог уверен, что Пашинян всем своим видом хочет показать, что он — человек народа.

"Если посмотреть на его образ, то станет ясно, что он — друг молодежи. Подтверждение тому — его рюкзак. Сейчас вся молодежь ходит с рюкзаками. В психологии это называется «раппорт» (возвращать, приносить обратно). Он хочет показать, что он такой же, как и остальные молодые люди", — отметил он.

По словам Худояна, любой революционер выбирает себе конкретный образ, а одежда в цветах военной формы пачкается не так быстро, как одеяния другой расцветки, поэтому его выбор пал именно на камуфляж. Лидер оппозиционного движения, по словам психолога, доказывает, что он — мирный воин.