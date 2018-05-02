На грузино-армянской границе построят «Мост дружбы»

Тбилиси , 2 мая / Синьхуа / — «Мост дружбы» построят на грузино-армянской границе /Садахло-Баграташен/, при поддержке правительств обеих стран. Об этом сообщила администрация департамента автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Проект финансирует Европейский банк реконструкции и развития , который выделил до 6 млн евро. Проект позволит автомобилистам беспрепятственно передвигаться по транзитным коридорам Восток-Запад и Север-Юг.

Межправительственное соглашение о строительстве нового моста на участке пересечения грузино-армянской границы было подписано в декабре 2014 года. —0—