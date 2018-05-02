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Студенты-армяне провели митинг в Тбилиси
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Студенты-армяне провели митинг в Тбилиси 

Sputnik Грузия 21 минуту назад
Фото: Sputnik Грузия
У посольства Армении в центре Тбилиси состоялся молодежный митинг в поддержку армянского народа. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошла акция, организованная студентами армянской национальности, проживающими в Грузии
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