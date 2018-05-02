Жители Еревана о ситуации в городе: «Куда-то пойти — это такая большая сложность»

Армении парализована работа метро, железной дороги, блокирована дорога в аэропорт. Об этом заявил во время шествия в Ереване лидер оппозиции Никол Пашинян

Ранее сообщалось, что жители Армении перекрыли движение по железной дороге Гюмри — Ереван. Южно-Кавказская железная дорога не подтверждает сообщения о полном блокировании железнодорожного сообщения в Армении.

Минкультуры и Автомобильное движение перекрыто практически во всем Ереване. Автотрассы, ведущие в столицу — заблокированы, сообщают информагенства, хотя сервис «Яндекс. Пробки» дает иную информацию — движение есть, хотя и затруднено Активисты закрыли входы в ряд госзданий в Ереване, в том числе Минюста Минобразования . Акция гражданского неповиновения, объявлена лидером оппозиции Пашиняном. Накануне он не был избран премьер-министром. Против проголосовала правящая Республиканская партия в полном составе. Следующее голосование в парламенте пройдет 8 мая. Business FM поговорила жителями Армении об их отношению к новому витку противостояния. Студент из Еревана Санасар, который принимает участие в протестах, уверен, что Пашинян победит, в любом случае:

— С сегодняшнего дня все будет начинаться вообще новым образом. Сейчас можно и блокировать дороги к аэропорту, метро — все, что возможно, что движется в нашем городе. Если тогда мы блокировали только центр, сейчас уже под блокадой нецентральные районы, дальнейшие части. Я живу примерно в 15 километрах от центра. Туда я сейчас должен идти уже пешком.

— Как вы думаете эти акции помогут?

— Я уверен. Здесь второго слова нет. Я уверен, потому что республиканцы уже осознают свой проигрыш. Вчера они осознали, даже некоторые уже осознали их проигрыш, и падает дух народа. Так как они говорили про это, но так как республиканцы как коалиция должны была огласить единогласно, они огласили «нет» Николу Пашиняну. Во второй раз уже после недели, надо будет собрать 30%, более 40% у нас есть. Если даже республиканцы не осознают фактов, так или иначе, мы победим. Если во второй раз Никол Пашинян не пройдет, не станет премьер-министром, то после этого уже будут новые выборы, а там уже республиканцы ничего не могут сделать.

Пашинян призвал жителей Армении избегать любых столкновений. Протестные акции практически парализовали жизнь в Ереване. Вот что рассказала Business FM местная жительница Нарина Киракосян:

— На данный момент куда-то пойти — это такая большая сложность, невозможно никуда нормально поехать. Сейчас даже вот те, кто работали в аэропорту, они не могли домой возвращаться, то есть это просто безумие закрывать повсюду дороги даже для автомобилей министерства обороны или там машин «Скорой помощи». Насколько бы все не были бы недовольны властями и создавшейся ситуацией, разумно надо подумать, чтобы не блокировать всю страну, хотя бы какие-то там пути оставить для передвижения машин особого назначения.

— В Армении остались поддерживающие республиканцев?

— Я бы не сказала, что на данный момент республиканцев поддерживает очень много человек. Те, которые просто нейтрально относятся, они понимают, что речь идет не просто о политиках, о людях. Армения — она маленькая страна. Завтра, послезавтра с ними нам встречаться, здороваться надо, большинство, где-то вот 90% людей, которые вышли против этой партии: в начале против главы партии Сержа Саркисяна, а теперь уже против всей партии. Они с виду как бы очень радостные, но я вам честно скажу, что мои соседи, например, те, которые безработные, они не очень радостные. Они понимают, что это борьба может продлиться еще долго, что им надо как-то подумать о том, как содержать свою семью, а, будучи безработными, тем более, на фоне того, что почти 40% населения на грани бедности — это будет очень сложно пережить эти дни.

По заявлению Пашиняна «к протестующим примкнули и объявили забастовку множество коллективов школ и университетов». Вот что рассказала Business FM учительница одной из школ Анна:

— У нас получается забастовка как бы, потому что студенты просто в школу не приходят. На работу выходим, но дети не приходят, потому что родители их не выпускают из дома. Мне кажется, что, в принципе, ситуация в стране должна как-то меняться.

— Поддерживающие сторонников республиканцев остались на данный момент в Армении?

— Я думаю, что практически не осталось, среди народа никого не осталось. Только среди депутатов остались.

— Учитывая, что все заблокировано, все перекрыто, вот народ к этому готов?

— Мы добираемся до работы и домой тоже все весело, пешком. Мне кажется, что, те, которые не знают, что они смогут пешком до дома, они просто из дома не выходят. А все, кто выходят из дома, все готовы ходить пешком.

В Гюмри митингующие требуют, чтобы мэр города Самвел Баласанян присоединился к протесту. Активисты вошли в здание мэрии и стоят там с поднятыми руками в знак мирного характера акции.