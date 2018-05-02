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Жители Армении об акции тотального неповиновения: «Все правильно, потому что нет никакого действенного способа»
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Жители Армении об акции тотального неповиновения: «Все правильно, потому что нет никакого действенного способа» 

BFM.RU 2 мая 2018
Фото: BFM.RU
В среду, 2 мая, в Армении прошла акция всеобщего гражданского неповиновения. Участники протестов заблокировали основные дороги, парализовали работу метро в Ереване, перекрыли трассу, ведущую в международный аэропорт «Звартноц», а также железные дороги.
Транспортный коллапс был организован по инициативе лидера протестов, оппозиционера Никола Пашиняна. Впрочем, к вечеру по его же просьбе, блокада была снята. Люди вышли на митинг в поддержку Пашиняна в центре Еревана. Протестующие уже знают, что их лидера, не избранного 1 мая премьером, готовы поддержать на очередном голосовании 8 мая все парламентские фракции Business FM спросила жителей Армении об их отношении к новому витку противостояния. Вот что говорит Арпинэ:
«В течение дня все было перекрыто, люди ходили пешком. Это больше напоминает не революцию, а какой-то национальный праздник: люди танцуют, играют в волейбол, жарят шашлыки на улицах, все друг другу улыбаются, дают воду друг другу, попить, поесть что-то. Атмосфера праздничная у людей: все с шарами, с флагами, нет абсолютно каких-то негативных агрессий, ни каких-то лозунгов. Абсолютно праздничная атмосфера, люди радуются, люди уже празднуют свою победу, несмотря на то, что она не состоялась».
Оно того стоило, считает армянский бизнесмен Виген:
«Все правильно, потому что нет никакого действенного способа. Если взять меня как бизнесмена, то сегодня весь город бастовал, все дороги были перекрыты, естественно мой бизнес пострадал в какой-то степени. Я считаю, что пусть он пострадает хоть один день или неделю, зато у нас будет нормальная структура власти, и все будет в рамках закона. Мы все только выиграем от этого. Если бы это длилось долгое время, год или еще чего-то, тогда, наверное, люди бы роптали, но сейчас это быстро разрешилось: правящая партия согласилась на выборы оппозиционного кандидата, хотя с оговорками, но согласилась. С завтрашнего дня все будет, как прежде, на бытовом уровне. Все будет работать: все школы, детские сады, магазины и так далее».
Правящая партия Армении согласилась подержать на выборах премьер-министра кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна. Выборы пройдут 8 мая.
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