Протестные выходные: «всеобщая забастовка» в Армении и митинги против блокировки Telegram

После проигрыша лидера оппозиции Никола Пашиняна на выборах премьер-министра Армении его сторонники заблокировали движение транспорта в стране. В Армении сторонники оппозиции перекрыла все дороги по призыву своего лидера, депутата парламента Никола Пашиняна, пишет «Интерфакс» . Утром 2 мая он проиграл на выборах премьер-министра, после чего митингующие перекрыли метро, железную дорогу и дорогу в ереванский международный аэропорт Завртноц — пассажиры самолетов добираются туда пешком. Местный спецназ не препятствует действиям жителей.

«Զվարթնոց» տանող ճանապարհը փակ է։ Քաղաքացիները իջնում են մեքենաներից ու ոտքով շարժվում դեպի օդանավակայան։ Լուսանկարը՝ Արտակ Համբարձումյանի @artakjournalist • • • #հանրահավաք #hanrahavaq #բողոք #բողոքի_ակցիա #hay #hayastan #երևան #հայաստան #haykakan #հայկական #erevan #yerevan #армяне #armenians #ереван #armenia #армения #tv #onlinetv #azatutyun #ցույց #հանրահավաք #երթ #նիկոլփաշինյան #իմքայլը #փողոց #փողոցներ #ակտիվիստներ #nikol #nikolpashinyan

Публикация от Azatutyun Radiokayan (@azatutyuntv)

1 Май 2018 в 11:56 PDT Оппозиционер призвал сторонников открыть все дороги в 17:00 по местному времени (16:00 мск), а также с 14:00 по местному времени (13:00 мск) обеспечить работу аэропорта.

Протестующие требуют признать Пашиняна премьер-министром. Политические протесты в Армении продолжаются с 13 апреля: оппозиция отказалась поддержать кандидатуру бывшего президента страны Сержа Саргсяна на посту премьер-министра. 23 апреля тот ушел в отставку после многотысячных митингов. Саргсяна обвиняют в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян призвал все политические силы сесть за один стол, чтобы провести переговоры.

Все мы осознаём, что необходимы цивилизованные и прикладные быстрые решения для преодоления политического кризиса, сколь бы трудным это ни казалось. Премьер-министр может избираться только в парламенте, конституционным путём. Иного решения не существует, ни теоретически, ни практически.

По словам Никола Пашиняна, депутаты правящей Республиканской партии надеялись, что после их решения проголосовать против его кандидатуры на пост премьера начнутся столкновения.

Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу — о политических похоронах Республиканской партии, — сказал г-н Пашинян.

Митинги в поддержку Telegram

Москве 30 апреля прошел митинг против блокировки Telegram, который собрал, по разным данным, от 7,5 тыс. до 12,3 тыс. человек. Член федерального комитета Либертарианской партии (соорганизатор акции) Михаил Светов потребовал прекратить блокировку Telegram и всех пострадавших сервисов до 5 мая, отменить «закон Яровой» и отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова , пишет «Коммерсантъ».

Чиновники хотят построить две России : им можно свободный интернет, заграничную недвижимость, а остальным нельзя ничего. А нас это бесит, — цитирует «Медуза» главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова

Это лучшее, конечно. #digitalresistance

Публикация от Rinat (@renderr)