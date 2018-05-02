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В Армении полностью прекращено движение поездов
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В Армении полностью прекращено движение поездов 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Южно-Кавказская железная дорога» временно прекратила движение поездов в связи с перекрытием железнодорожных переездов протестующими в Армении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе ЮКЖД.
"В связи с массовым закрытием гражданами железнодорожных переездов, ЗАО «ЮКЖД» по согласованию с министерством транспорта, связи и ИТ Армении временно прекращает осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок на период блокировки путей", — сообщили в компании.
В компании призвали протестующих не препятствовать работе железнодорожного транспорта и соблюдать правила безопасности.
2 мая сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна начали блокировать улицы, дороги, автотрассы и мосты в Армении.
"Газета.Ru" следит за ситуацией в режиме онлайн.
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