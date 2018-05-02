Движение на улицах Еревана восстановлено

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Движение на улицах Еревана восстановилось
Мир24
9 минут назад
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Фото:
ТАСС
Движение на улицах
Еревана
восстановилось, со всех концов города люди направляются к площади Республики, где состоится митинг Никола Пашиняна. Автомобилисты без устали сигналят в знак протеста, сообщает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.
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