Депутаты Армении бойкотировали заседание парламента 

Работа армянского парламента приостановлена в связи с отсутствием кворума ‐ из минимально требуемых 53 депутатов, зарегистрировались только 29 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».
Согласно регламенту, заседание правомочно лишь при регистрации на нем более половины от общего числа (105) депутатов. На данный момент регистрация продолжается, но не более четырех часов от начала заседания.
Депутат от фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян заявил перед началом заседания, что движение объявляет бойкот парламентской неделе.
В связи со сложившейся в стране беспрецедентной ситуацией наша фракция объявляет эти четыре дня бойкот
— Ваге Энфиаджян.
Парламент Армении большинством голосов отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер‐министра страны. Политик предложил своим сторонникам организовать тотальную акцию гражданского неповиновения и перекрыть все пути и улицы, ведущие к аэропорту.