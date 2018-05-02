Ещё
Премьер-министр Габона объявил об отставке правительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер-министр Габона объявил об отставке правительства 

ИА Синьхуа 1 час назад
Браззавиль, 2 мая /Синьхуа/ — Согласно поступившей из Либревиля информации, канцелярия премьер-министра Габона во вторник объявила, что глава правительства страны Эммануэль Иссозе-Нгонде подал президенту Али Бонго Ондимбе заявление об отставке правительства.
30 апреля Конституционный суд распустил Национальную ассамблею /нижнюю палату парламента/, поскольку парламентские выборы не состоялись в срок. Также суд объявил, что нынешнее правительство должно уйти в отставку в связи с тем, что оно многократно откладывало парламентские выборы, но так и не провело их.
Согласно габонскому законодательству, решение Конституционного суда обжалованию не подлежит, полномочия Национальной ассамблеи временно передаются сенату, а президент получает временный контроль над правительством. Президент может продлить срок полномочий премьер-министра или назначить нового главу правительства.
Национальное собрание Габона нынешнего созыва было избрано в декабре 2011 года, срок его полномочий истек в конце 2016 года, однако новые выборы до сих пор не прошли. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Оппозиционная фракция представила кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении В.Путин: В России нужно создать условия для технологического прорыва Марокко объявило о разрыве дипломатических отношений с Ираном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум52
Минобороны Армении выступило с требованием356
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»41
МЧС экстренно обратилось к москвичам25
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео53
Видео
01:17
Родной отец Галкина объявился спустя десятки лет
Шоу-бизнес
02:07
Грузия впервые показала американские «Джавелины»
Оружие Армия
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение