Премьер-министр Габона объявил об отставке правительства

Браззавиль , 2 мая / Синьхуа / — Согласно поступившей из Либревиля информации, канцелярия премьер-министра Габона во вторник объявила, что глава правительства страны Эммануэль Иссозе-Нгонде подал президенту Али Бонго Ондимбе заявление об отставке правительства.

30 апреля Конституционный суд распустил Национальную ассамблею /нижнюю палату парламента/, поскольку парламентские выборы не состоялись в срок. Также суд объявил, что нынешнее правительство должно уйти в отставку в связи с тем, что оно многократно откладывало парламентские выборы, но так и не провело их.

Согласно габонскому законодательству, решение Конституционного суда обжалованию не подлежит, полномочия Национальной ассамблеи временно передаются сенату, а президент получает временный контроль над правительством. Президент может продлить срок полномочий премьер-министра или назначить нового главу правительства.

Национальное собрание Габона нынешнего созыва было избрано в декабре 2011 года, срок его полномочий истек в конце 2016 года, однако новые выборы до сих пор не прошли. —0—