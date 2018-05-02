Сотрудники ереванского аэропорта «Звартноц» присоединились к демонстрантам

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik . Работники ереванского аэропорта «Звартноц» присоединились к массовой акции протеста, сообщает Sputnik Армения

Около двух десятков сотрудников аэропорта «Звартноц» в Ереване присоединились к демонстрантами, перекрывшим дорогу к аэровокзалу. По данным Sputnik Армения, к акциям протеста присоединились сотрудники, сдавшие смену. Аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме.

Сотрудники аэропорта пешком направились в сторону основной трассы M5, где демонстранты ранее перекрыли перекресток. Акция началась около 8:10 по местному времени. Сейчас на перекрытой дороге скопилось несколько десятков машин. Полиция пыталась убедить демонстрантов хотя бы ненадолго освободить проезжую часть, но тщетно. Теперь правоохранители никак не вмешивается в ситуацию.

Лидер протестного движения Армении, глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян вечером 1 мая призвал заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.