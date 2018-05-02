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Сотрудники ереванского аэропорта «Звартноц» присоединились к демонстрантам
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Сотрудники ереванского аэропорта «Звартноц» присоединились к демонстрантам 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Работники ереванского аэропорта «Звартноц» присоединились к массовой акции протеста, сообщает Sputnik Армения.
Около двух десятков сотрудников аэропорта «Звартноц» в Ереване присоединились к демонстрантами, перекрывшим дорогу к аэровокзалу. По данным Sputnik Армения, к акциям протеста присоединились сотрудники, сдавшие смену. Аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме.
Сотрудники аэропорта пешком направились в сторону основной трассы M5, где демонстранты ранее перекрыли перекресток. Акция началась около 8:10 по местному времени. Сейчас на перекрытой дороге скопилось несколько десятков машин. Полиция пыталась убедить демонстрантов хотя бы ненадолго освободить проезжую часть, но тщетно. Теперь правоохранители никак не вмешивается в ситуацию.
Лидер протестного движения Армении, глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян вечером 1 мая призвал заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.
Это стало ответом на провал в парламенте голосования по вопросу избрания Пашиняна на пост премьер-министра. Парламентское большинство — Республиканская партия Армении — проголосовало против его кандидатуры.
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