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В Ереване люди идут в аэропорт пешком из-за перекрытия дорог протестующими
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В Ереване люди идут в аэропорт пешком из-за перекрытия дорог протестующими 

Российская Газета 21 минуту назад
В Ереване начиная с раннего утра 2 мая блокированы все основные дороги. В том числе перекрыта и трасса в международный аэропорт Звартноц, из-за чего люди с чемоданами и сумками вынуждены идти туда пешком (расстояние от центра города до аэропорта — примерно 20 километров). Об этом сообщает армянский новостной портал News.am.
Кроме того, перекрыты и дороги, связывающие центр Еревана и окраины.
Акция по перекрытию дорог была объявлена оппозицией по призыву депутата Никола Пашиняна после того, как 1 мая большинство в парламенте Армении проголосовало против избрания Пашиняна на пост премьер-министра Республики.
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