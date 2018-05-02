В Ереване люди идут в аэропорт пешком из-за перекрытия дорог протестующими

Ереване начиная с раннего утра 2 мая блокированы все основные дороги. В том числе перекрыта и трасса в международный аэропорт Звартноц, из-за чего люди с чемоданами и сумками вынуждены идти туда пешком (расстояние от центра города до аэропорта — примерно 20 километров). Об этом сообщает армянский новостной портал News.am. Кроме того, перекрыты и дороги, связывающие центр Еревана и окраины. Акция по перекрытию дорог была объявлена оппозицией по призыву депутата Никола Пашиняна после того, как 1 мая большинство в парламенте Армении проголосовало против избрания Пашиняна на пост премьер-министра Республики.