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В Сети появилось видео блокировки дорог в ереванский аэропорт
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В Сети появилось видео блокировки дорог в ереванский аэропорт 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Протестующие в Ереване начали блокировать дорогу в аэропорт «Звартноц». Очевидцы события опубликовали видео на Yotube. На кадрах видно, как протестующие перекрыли дорогу с двух сторон. Полиция уговаривает демонстрантов освободить проезжую часть.
Национальное собрание Армении не избрало лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Пашинян призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту.
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