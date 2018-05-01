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Карапетян решил покинуть кабмин Армении, подав в отставку
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Карапетян решил покинуть кабмин Армении, подав в отставку 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Заместитель министра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян объявил о сложении с себя полномочий, подав таким образом в отставку.
«За прошедшие восемь месяцев пытался сделать нашу страну лучше, но сейчас не могу. Пока мы на этапе разрушения — разрушения бастионов лжи и фальши. Наша страна в фундаментальной очистке», — написал Карапетян на своей странице в Facebook.
«В этой ситуации не могу оставаться безразличным. Я сложил с себя полномочия заместителя министра (не знаю, кому представить прошение)», — добавил политик.
Кроме того, во вторник о сложении депутатских полномочий заявил представитель правящей Республиканской партии Армении Григор Авалян, работавший ранее в коммерческих структурах, в том числе в компании «Гранд табако», где был коммерческим директором, передает РИА «Новости».
«Депутат Национального собрания Григор Авалян подал прошение об отставке», — говорится в сообщении спикера Национального собрания (парламента) Ары Баблояна, размещенном на парламентском сайте.
Согласно закону, отставка будет автоматически принята, если депутат не отзовет ее в течение недели. О причинах решения информации нет.
Напомним также, в прошлую пятницу лидер оппозиционного движения в Армении Никол Пашинян потребовал от врио премьера республики Карена Карапетяна покинуть свой пост, пригрозив в противном случае бойкотировать внеочередные парламентские выборы.
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