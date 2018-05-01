Карапетян решил покинуть кабмин Армении, подав в отставку

Заместитель министра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян объявил о сложении с себя полномочий, подав таким образом в отставку.

«За прошедшие восемь месяцев пытался сделать нашу страну лучше, но сейчас не могу. Пока мы на этапе разрушения — разрушения бастионов лжи и фальши. Наша страна в фундаментальной очистке», — написал Карапетян на своей странице в Facebook.

«В этой ситуации не могу оставаться безразличным. Я сложил с себя полномочия заместителя министра (не знаю, кому представить прошение)», — добавил политик.

Кроме того, во вторник о сложении депутатских полномочий заявил представитель правящей Республиканской партии Армении Григор Авалян, работавший ранее в коммерческих структурах, в том числе в компании «Гранд табако», где был коммерческим директором, передает РИА «Новости»

«Депутат Национального собрания Григор Авалян подал прошение об отставке», — говорится в сообщении спикера Национального собрания (парламента) Ары Баблояна , размещенном на парламентском сайте.

Согласно закону, отставка будет автоматически принята, если депутат не отзовет ее в течение недели. О причинах решения информации нет.