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Трое россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по борьбе
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Трое россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по борьбе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Российский стадион
Российские борцы Сергей Емелин, Адам Курак и Артём Сурков вышли в полуфинал чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Каспийске.
Емелин в весовой категории до 60 кг был сильнее венгра Эрика Торбы. Курак (до 72 кг) победил чеха Яна Жижку, а Сурков (до 67 кг) — Карена Асланяна из Армении.
В полуфинале Емелин встретится с представителем Грузии Дато Чхартишвили. Сурков оспорит путёвку в финал с поляком Давидом Каречински, а Курак поборется с Геворгом Саакяном, который также представляет Польшу.
Спортивная борьба. Чемпионат Европы
1/4 финала (до 60 кг). Сергей Емелин (Россия) — Эрик Торба (Венгрия) — 8:0 1/4 финала (до 67 кг). Артём Сурков (Россия) — Карен Асланян (Армения) — 6:3 1/4 финала (до 72 кг). Адам Курак (Россия) — Ян Жижка (Чехия) — 8:0
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