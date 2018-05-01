Трое россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по борьбе 

Российские борцы Сергей Емелин, Адам Курак и Артём Сурков вышли в полуфинал чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Каспийске.
Емелин в весовой категории до 60 кг был сильнее венгра Эрика Торбы. Курак (до 72 кг) победил чеха Яна Жижку, а Сурков (до 67 кг) — Карена Асланяна из Армении.
В полуфинале Емелин встретится с представителем Грузии Дато Чхартишвили. Сурков оспорит путёвку в финал с поляком Давидом Каречински, а Курак поборется с Геворгом Саакяном, который также представляет Польшу.
Спортивная борьба. Чемпионат Европы