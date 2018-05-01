Соглашение о свободной торговле между Грузией и EFTA вступило в силу

Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. Соглашение о свободной торговле с EFTA означает, что для товаров, произведенных в Грузии, откроется рынок Швейцарии

Соглашение о свободной торговле с EFTA было оформлено 27 июня 2016 года в Берне . С 1 сентября 2017 года соглашение частично вступило в силу.

"Соглашение дает возможность поставлять грузинскую промышленную продукцию и большую часть сервиса без тарифных барьеров на 14-миллионный рынок", — сказано в заявлении на сайте министерства. В основном на экспортную сельхозпродукцию, важную для Грузии, будет действовать нулевой тариф. На определенные группы товаров тарифы сокращены почти вдвое и сведены к минимуму, что важно для повышения конкурентоспособности грузинской продукции на рынке EFTA.

В 2014 году Евросоюз и Грузия подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение о зоне свободной торговли.