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Пашинян назвал условия ухода с поста премьера
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Лидер протестов в Армении назвал условия ухода с поста премьера 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: ИноСМИ
Лидер протестов в Армении Никол Пашинян, кандидатура которого выдвинута на пост премьера страны, заявил в субботу журналистам, что уйдет с этого поста, когда будут созданы условия для проведения демократических выборов.
Второй тур выборов премьер-министра Армении состоится 8 мая. Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53.
"Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку" — сказал Пашинян.
Он также отметил, что есть несколько вариантов состава будущего правительства Армении, и выбор вариантов зависит от политической ситуации. "Мы попытаемся сформировать правительство согласия", — подчеркнул Пашинян. Он добавил, что рассматриваются также несколько вариантов сроков проведения внеочередных парламентских выборов.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
При этом у оппозиции 2 мая не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Никола Пашиняна. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.
В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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