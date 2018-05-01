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СМИ: В Тбилиси «клубный наркотик» убил двух человек
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СМИ: В Тбилиси «клубный наркотик» убил двух человек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В столице Грузии два человека погибли и более 10 пострадали в течение недели от употребления «клубного наркотика». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным телекомпании «Рустави 2», сейчас за жизнь в тбилисской клинике борются четыре человека. «22-летняя девушка предположительно стала жертвой наркотика. Она вернулась в субботу под утро домой после ночного клуба „Бассиани“, через пару часов родители обнаружили ее в постели мертвой, — сообщила телекоампания. — Предполагается, что причина смерти — ванная соль, тот же мефедрон, который девушка употребила в клубе».
Скорее всего, этот «наркотик нового поколения» на днях привел к гибели 22-летнего парня. Молодой человек умер на пути в больницу.
Правоохранительные органы Грузии подтвердили смерть девушки, однако отказались уточнять причину гибели.
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