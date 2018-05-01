Ещё
В Грузии запретили курение в общественных местах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Грузии запретили курение в общественных местах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. В Грузии с первого мая входят в силу законодательные поправки, которые подразумевают запрет курения в барах, ресторанах, гостиницах и во всех общественных местах.
"Поправки входят в силу с первого мая. За счет незначительного дискомфорта мы сохраним жизнь и здоровье людей. С завтрашнего дня мы надеемся, что спасем этих людей, в том числе детей", — заявил журналистам депутат Акакий Зоидзе.
В законопроекте прописано, что гражданское лицо, которое нарушит закон, будет оштрафовано на 100 лари (более 40 долларов), а частный объект — на 500 лари (около 200 долларов) за первое нарушение и на 1000 (около 400 долларов) за повторное.
Согласно поправкам, курение допускается дома, в специальных местах для курения, которые будут установлены на улицах, в кальян-барах, в пенитенциарных учреждениях, в казино. Запрет действует во всех типах построек, на площадках, в общественном транспорте, учебных учреждениях. Также с 1 мая на всей территории страны запрещается реклама табачных изделий.
В Грузии каждый третий человек является курильщиком. Большая часть населения Грузии при помощи социальных сетей выражает протест в связи с новыми поправками и требует учитывать интересы курильщиков и допустить курение хотя бы в открытых барах и ресторанах.
РИА Новости: последние новости
Единственным кандидатом на пост премьера Армении стал Пашинян Никол Пашинян заявил о договоренности об освобождении всех задержанных В ПАСЕ будут следить за развитием ситуации в Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро объявился насильник50
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев117
США сняли флаг с генконсульства РФ в Сиэтле125
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке308
Охрана Тимати учинила потасовку при посадке в самолет60
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение