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В Грузии ужесточили запрет на курение
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В Грузии ужесточили запрет на курение 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В Грузии ужесточен запрет на курение в общественных местах, передает «Интерфакс». С 1 мая курить запрещается в барах, ресторанах, во всех типах зданий, а также в вестибюлях, подвалах, подъездах, на лестничных площадках многоквартирных жилых домов, в общественном транспорте, на АЗС, в учебно-воспитательных, медицинских и других учреждениях.
Закон предписывает владельцам гостиниц сократить количество номеров для курильщиков. Нарушителям закона грозят штрафы, в том числе под штрафные санкции подпадают и курильщики электронных сигарет.
Также с 1 мая на всей территории страны запрещается реклама табачных изделий. Каждый третий житель Грузии является курильщиком.
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