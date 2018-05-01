В Грузии ужесточили запрет на курение

Грузии ужесточен запрет на курение в общественных местах, передает «Интерфакс» . С 1 мая курить запрещается в барах, ресторанах, во всех типах зданий, а также в вестибюлях, подвалах, подъездах, на лестничных площадках многоквартирных жилых домов, в общественном транспорте, на АЗС, в учебно-воспитательных, медицинских и других учреждениях.

Закон предписывает владельцам гостиниц сократить количество номеров для курильщиков. Нарушителям закона грозят штрафы, в том числе под штрафные санкции подпадают и курильщики электронных сигарет.

Также с 1 мая на всей территории страны запрещается реклама табачных изделий. Каждый третий житель Грузии является курильщиком.