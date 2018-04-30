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Пашинян: Мы продолжим работать в рамках ОДКБ и ЕАЭС. ЭКСКЛЮЗИВ
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Пашинян: Мы продолжим работать в рамках ОДКБ и ЕАЭС. ЭКСКЛЮЗИВ 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Лидер протестов в Армении Никол Пашинян, кандидат на пост премьер-министра страны, в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» заявил, что если он возглавит правительство, то не будет менять внешнеполитический курс республики.
«Никаких реверсов не будет. Я считаю, что во внешней политике резких движений не может быть, они очень опасны», — сказал Пашинян.
По его словам, Ереван продолжит работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что соответствует национальным интересам. При этом он признал, что есть определенные проблемы, которые необходимо обсудить.
«Правда, я не думаю, что в ОДКБ нет никаких проблем. Все эти проблемы нужно обсудить с партнерами, терпеливо. Нужно кое-какие вопросы конкретизировать и так далее, — отметил лидер протестного движения. — Мы будем работать в рамках ОДКБ».
Он подчеркнул, что вопрос о выходе Армении из ЕАЭС также не стоит.
«Та же самая позиция. Мы не считаем, что нет никаких проблем, но все эти проблемы нужно обсудить. Я думаю, мы поспособствуем тому, чтобы ОДКБ и ЕАЭС были более эффективными структурами. Я уверен, что мы достигнем этого», — заключил Пашинян.
Как заявил, в свою очередь, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР», он видит будущее страны в развитии союзнических отношений с Россией.
«Я надеюсь, что у Армении не будет поворота во внешней политике. Мы на протяжении десяти лет сделали многое для того, чтобы Армения стала сильной страной, которая могла защищать свои государственные интересы. За время нашего правления мы вошли в ЕАЭС. Это очень важно для нашей республики. Я, как и месяц назад, заявляю, что у ОДКБ нет альтернативы. Евразийскому союзу я тоже не вижу альтернативы. Развитию братских союзнических отношений с Российской Федерацией тоже нет. Не имеет значения, буду ли я во властных структурах или оппозиции, это те вопросы, где у меня нет компромиссов», — подчеркнул Шармазанов.
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