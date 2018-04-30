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Премьер-министр Абхазии пообещал сформировать новый состав кабмина в течение двух недель
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Премьер-министр Абхазии пообещал сформировать новый состав кабмина в течение двух недель 

ТАСС 1 час назад
СУХУМ, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, назначенный на эту должность 24 апреля, пообещал сформировать новый состав кабинета министров республики в течение двух недель. Об этом он заявил в интервью Абхазскому государственному телевидению в понедельник.
"Новый состав кабинета министров будет определен в течение двух недель, а не за отведенные законом три месяца", — сказал Гагулия.
Он отметил, что «кое-кто из правительства уже может претендовать на свою должность, при этом новые лица в новом составе кабмина будут».
Главное, по мнению премьера, — создание структуры правительства, которая «немного будет изменена». «Члены правительства будут наделены большими полномочиями и правами, к ним будут подвязаны многие органы центрального управления, и министр как член правительства будет отвечать за их работу», — пояснил Гагулия.
В новом правительстве пока назначен лишь первый вице-премьер, им стал бывший руководитель администрации президента Даур Аршба.
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