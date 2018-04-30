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Роман Власов и ещё четверо россиян вышли в полуфинал ЧЕ по греко-римской борьбе в Каспийске
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Роман Власов и ещё четверо россиян вышли в полуфинал ЧЕ по греко-римской борьбе в Каспийске 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
В Каспийске стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе. В первый день проходят соревнования борцов греко-римского стиля в весовых категориях до 55, 63, 77, 87 и 130 кг. Сборную России в них представляют Василий Топоев, Заур Кабалоев, Роман Власов, Бекхан Оздоев и Виталий Щур. Все они вышли в полуфиналы, которые начнутся 30 апреля в 18:00. Финалы — 1 мая.
Полуфиналы
До 55 кг  Василий Топоев (Россия) — Елданиз Азизли (Азербайджан)
Экрем Озтюрк (Турция) — Хелари Маигисалу (Эстония)
До 63 кг  Заур Кабалоев (Россия) — Михай Михут (Румыния)
Стиг-Андре Берге (Норвегия) — Дониор Исламов (Молдова)
До 77 кг  Роман Власов (Россия) — Елвин Мурсалиев (Азербайджан)
Виктор Немеш (Сербия) — Алекс Бьюрберг (Швеция)
До 87 кг  Никита Климович (Белоруссия) — Роберти Коблиашвили (Грузия)
Бекхан Оздоев (Россия) — Ислам Аббасов (Азербайджан)
До 130 кг  Виталий Щур (Россия) — Якоби Каджая (Грузия)
Риза Кайалп (Турция) — Алин Чиурариу (Румыния)
Видеотрансляцию можно посмотреть на сайте Федерации спортивной борьбы России.
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