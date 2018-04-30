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Пашинян обсудил ситуацию в Армении с Госдепом
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Пашинян обсудил ситуацию в Армении с Госдепом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян рассказал о телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом. Об этом он написал в своем фейсбуке.
"Провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом. Мы обсудили вопросы, связанные с мирным и правовым урегулированием внутриполитической ситуации в Армении", — написал Пашинян.
Ранее сообщалось, что Пашинян официально стал кандидатом в премьеры Армении. Он призвал своих сторонников 30 апреля на время прекратить акции гражданского неповиновения.
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