Пашинян обсудил ситуацию в Армении с Госдепом

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян рассказал о телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом. Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом. Мы обсудили вопросы, связанные с мирным и правовым урегулированием внутриполитической ситуации в Армении", — написал Пашинян.

Ранее сообщалось, что Пашинян официально стал кандидатом в премьеры Армении. Он призвал своих сторонников 30 апреля на время прекратить акции гражданского неповиновения.