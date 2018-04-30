Сторонники Михаила Саакашвили намерены создать новое движение 

Как заявил после встречи руководитель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, нынешнюю власть в Грузии надо менять. По его словам, новое движение будет называться «Открытая платформа», первоочередной задачей которого станет выдвижение единого кандидата от оппозиции на предстоящих осенью президентских выборах.
Накануне сам Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться на пост грузинского лидера. «Для меня важно избавить народ от олигархического правления и продолжить демократический путь развития государства», — добавил политик.