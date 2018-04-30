Сторонники Михаила Саакашвили намерены создать новое движение 

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Лидер протестного движения в Армении вновь призвал сторонников на митинг

Армянская диаспора просит региональные власти РФ предоставить залы для обсуждения событий в Ереване

В Госдуме исключили вмешательство России в ситуацию в Армении