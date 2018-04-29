Ещё
Эксперт: Пашинян подчеркнул, что отношениям с Россией он придает приоритетное значение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Пашинян подчеркнул, что отношениям с Россией он придает приоритетное значение 

Газета.Ru 1 час назад
Руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян рассказал, что в случае прихода к власти сторонников либерального развития Армении не ожидается резкого разрыва с Россией, передает НСН.
"Накануне Пашинян подчеркнул, что отношениям с Россией он придает приоритетное значение. Однако сейчас очень сложно прогнозировать, что будет после. Кризис должен закончиться, правительство должно быть сформировано", — заключил он.
Младший партнер в правящей коалиции в Армении — Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) — заявил о выходе из коалиции с правящей Республиканской партией.
Газета.Ru: последние новости
Оппозиционеры в Армении призвали к оккупации министерств и ведомств Полиция Армении предупредила о возможных столкновениях в день выборов На митинге в центре Еревана собрались десятки тысяч человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно101
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами619
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ306
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына63
Трамп обвинил Путина в хаосе123
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение