Эксперт: Пашинян подчеркнул, что отношениям с Россией он придает приоритетное значение

Руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян рассказал, что в случае прихода к власти сторонников либерального развития Армении не ожидается резкого разрыва с Россией , передает НСН.

"Накануне Пашинян подчеркнул, что отношениям с Россией он придает приоритетное значение. Однако сейчас очень сложно прогнозировать, что будет после. Кризис должен закончиться, правительство должно быть сформировано", — заключил он.