Эксперт: Пашинян подчеркнул, что отношениям с Россией он придает приоритетное значение 

Руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян рассказал, что в случае прихода к власти сторонников либерального развития Армении не ожидается резкого разрыва с Россией, передает НСН.
"Накануне Пашинян подчеркнул, что отношениям с Россией он придает приоритетное значение. Однако сейчас очень сложно прогнозировать, что будет после. Кризис должен закончиться, правительство должно быть сформировано", — заключил он.
Младший партнер в правящей коалиции в Армении — Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) — заявил о выходе из коалиции с правящей Республиканской партией.