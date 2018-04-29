Никол Пашинян рассказал «МИРу» о планах во внешней политики

Новая волна митингов в Ереване . Лидер протестного движения Никол Пашинян вновь призвал горожан выйти на улицы. Пока в центре Еревана проходит шествие, он встретился с группой российских парламентариев. После переговоров съемочной группе телеканала «Мир» удалось взять у Пашиняна эксклюзивное блиц-интервью. О ключевых моментах — корреспондент Армен Осипянц Армения не будет делать резких разворотов во внешней политике. Об этом первым делом заявил лидер протестного движения, глава партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» после встречи с российскими парламентариями.

«Мы обсуждали вопросы армянско-российских отношений. Мы представили нашу позицию по ключевым вопросам, и главное, что мы сказали, что после перемен при новой власти не будут никаких политических реверсов и отношений между Россией и Арменией в рамках и ЕврАзЭС, и ОДКБ будут развиваться нормально и даже хорошо», — сказал Пашинян.

Никол Пашинян также рассказал о ближайших планах в случае победы на выборах и формировании временного правительства.

«Первые шаги, конечно, будут связаны с подготовкой свободных выборов парламентских в Армении. И еще есть очень много социально-экономических проблем, которые мы должны очень быстро решить», — отметил он.

Напомним, 1-го мая парламент Армении обсудит проведение голосования по новому премьер-министру. По новой конституции, его выберут депутаты.

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