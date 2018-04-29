Демонстранты перекрыли центральные улицы Еревана 

Полиция следит за ситуацией, однако не препятствует оппозиционерам. Обстановка в центре Еревана оценивается как спокойная.
Демонстранты перекрыли проезжие части центральных улиц в Ереване. При этом на каждом перекрестке насчитывается до нескольких десятков митингующих, которые стоят на пешеходных переходах.
Известно, что на большинстве перекрестков водители присоединились к протестующим и бросили свои автомобили, перекрыв дороги транспортными средствами.
Также на части улиц оппозиционеры заблокировали проезжую часть при помощи мусорных баков. Однако пешеходные части улиц не перекрыты.
Вместе с тем оппозиционеры поют песни, слушают музыку, а также время от времени скандируют лозунги против правящей партии.
Уточняется, что полиция следит за ситуацией, однако не препятствует оппозиционерам. Обстановка в центре Еревана оценивается как спокойная.
Ранее лидер оппозиции провел переговоры с президентом Армении.