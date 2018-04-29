В Ереване началось шествие протестующих 

В Ереване протестующие начали шествие от станции метро «Еритасардакан» к Ереванскому государственному университету, сообщает Sputnik Armenia. Колонну сопровождают полицейские.
Демонстранты также перекрыли ряд улиц, в частности, улицу Чаренца, улицу Абовяна со стороны площади Республики, перекрестки улиц Амиряна и Туманяна с проспектом Маштоца и перекрестки улиц Абовяна и Корюна.
Ранее лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал сторонников возобновить мирную акцию гражданского неповиновения. Вечером на площади Республики планируется провести митинг.