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В Ереване началось шествие протестующих
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В Ереване началось шествие протестующих 

Rambler News Service 1 час назад
В Ереване протестующие начали шествие от станции метро «Еритасардакан» к Ереванскому государственному университету, сообщает Sputnik Armenia. Колонну сопровождают полицейские.
Демонстранты также перекрыли ряд улиц, в частности, улицу Чаренца, улицу Абовяна со стороны площади Республики, перекрестки улиц Амиряна и Туманяна с проспектом Маштоца и перекрестки улиц Абовяна и Корюна.
Ранее лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал сторонников возобновить мирную акцию гражданского неповиновения. Вечером на площади Республики планируется провести митинг.
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