В Ереване началось шествие протестующих

Ереване протестующие начали шествие от станции метро «Еритасардакан» к Ереванскому государственному университету, сообщает Sputnik Armenia. Колонну сопровождают полицейские.

Демонстранты также перекрыли ряд улиц, в частности, улицу Чаренца, улицу Абовяна со стороны площади Республики, перекрестки улиц Амиряна и Туманяна с проспектом Маштоца и перекрестки улиц Абовяна и Корюна.