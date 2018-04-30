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Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера
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Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Армении глава оппозиции Никол Пашинян стал единственным кандидатом, выдвинутым в премьер-министры страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу парламента.
"Фракция Национального собрания (парламента) "Елк" в соответствии с положениями конституции выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет", — говорится в заявлении.
Как отмечается, срок для выдвижения кандидатов истек в 17.00. Для избрания Пашиняну необходимо набрать 53 голоса из 105, для этого его кандидатуру должны поддержать и члены правящей Республиканской партии Армении.
Ранее сообщалось, что парламентская фракция "Елк" официально выдвинула лидера протестов в Армении Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра страны.
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