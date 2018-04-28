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В Баку заявили, что считают неслучайной кампанию ПАСЕ против Азербайджана
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В Баку заявили, что считают неслучайной кампанию ПАСЕ против Азербайджана 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 28 апр — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил, что Баку считает неудивительным и неслучайным начало кампании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) против страны.
В начале недели в ПАСЕ был представлен доклад, в котором утверждается, что имела место лоббистская деятельность Азербайджана в организации. Также был представлен список нынешних и бывших членов ПАСЕ, в отношении которых, по данным группы по расследованию, существуют серьезные подозрения в том, что они вели «деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана». В этом списке оказались экс-глава ассамблеи Педро Аграмунт и Самед Сеидов.
"Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно. Круги, последовательно и целенаправленно функционирующие против Азербайджана на Западе, контролируемые ими организации и медиа активизируются в преддверии важных мероприятий, проводимых в нашей стране, и всячески пытаются очернить как Азербайджан, так и данное мероприятие", — написал Гасанов в субботу на своей странице в Facebook.
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