В Баку заявили, что считают неслучайной кампанию ПАСЕ против Азербайджана

В начале недели в ПАСЕ был представлен доклад, в котором утверждается, что имела место лоббистская деятельность Азербайджана в организации. Также был представлен список нынешних и бывших членов ПАСЕ, в отношении которых, по данным группы по расследованию, существуют серьезные подозрения в том, что они вели «деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана». В этом списке оказались экс-глава ассамблеи Педро Аграмунт и Самед Сеидов.

"Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно. Круги, последовательно и целенаправленно функционирующие против Азербайджана на Западе, контролируемые ими организации и медиа активизируются в преддверии важных мероприятий, проводимых в нашей стране, и всячески пытаются очернить как Азербайджан, так и данное мероприятие", — написал Гасанов в субботу на своей странице в Facebook.