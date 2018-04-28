В Северной Осетии установят свыше 30 фотоловушек для наблюдения за леопардом 

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 апреля. /ТАСС/. Более 30 фотоловушек установят в Северной Осетии для наблюдения за леопардами. Об этом сообщил координатор проекта по реализации программы восстановления переднеазиатских леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков.
"Проектом института проблем экологии и эволюции РАН и "Русгидро" по подготовке Осетии к возвращению леопардов, получена новая партия камер-фотоловушек для наблюдения за животными в горных районах Северной Осетии. Ранее гидроэнергетики помогли приобрести ученым-зоологам 40 фотоловушек, а сейчас их количество доведено до 75", — говорится в сообщении.
Камеры автоматического фотонаблюдения из новой партии установят в национальном парке «Алания». Уже установили камеры в окрестностях Головной Зарамагской ГЭС, где зафиксировали три подтвержденных появления переднеазиатского леопарда, а также на территории Северо-Осетинского государственного природного заповедника. Кроме того, планируется разместить камеры в приграничной зоне. С учетом ранее установленных фотофиксаторов Северная Осетия становится регионом, где концентрация камер мониторинга на единицу территории становится одной из самых высоких в стране. В мониторинге также участвуют специалисты Института экологии горных территорий им. Темботова РАН, которые имели опыт наблюдения за леопардом в Иране.
Ранее сообщалось, что новые заповедные зоны обитания переднеазиатского леопарда могут появиться в Дагестане и Северной Осетии в рамках программы по восстановлению популяции этих редких хищников на Кавказе. Программу разработали специалисты РАН совместно с WWF России и утвердило Министерство природных ресурсов и экологии РФ в 2006 году. Первый этап программы завершили в июле 2016 года, когда в дикую природу Кавказского государственного природного биосферного заповедника в районе Сочи выпустили три леопарда.
Переднеазиатский леопард — один из крупнейших подвидов леопарда. Общая численность подвида — от 870 до 1,3 тыс. особей. Леопард изображен на гербе Северной Осетии, является символом столицы республики города Владикавказа. Также изображен на гербе Южной Осетии.
По информации Северо-Осетинского государственного природного заповедника, леопард обитал на Большом Кавказе до начала XX века, в Северной Осетии последних леопардов убили в 1920-е. После 1950-х леопард заходил на Большой Кавказ только с территории Армении и Азербайджана, где его популяция существовала до 1980-х.