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Россия заинтересована в законных выборах премьера Армении, заявил Затулин
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Россия заинтересована в законных выборах премьера Армении, заявил Затулин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 28 апр — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы избирательные процессы в Армении происходили в рамках законных процедур, заявил в субботу журналистам зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
"Мы заинтересованы в том, чтобы все прошло по законной процедуре в стенах парламента. Россия будет очень внимательно за этим следить, и я не уверен, что если речь пойдет о том, чтобы сломать эту процедуру и попробовать кому бы то ни было эту процедуру насильственным образом изменить исходя из революционной целесообразности, мы в России это так однозначно признаем", — сказал Затулин.
Он отметил, что выражает свое личное мнение.
При этом он добавил, что если в результате выборов премьера победят лидер протестующих Никол Пашинян, глава фракции «Блок Царукян» Гагик Царукян или врио премьера Карен Карапетян, то Россия будет работать с новым правительством Армении, исходя из союзнических обязательств, рассчитывая на взаимность со стороны нового армянского правительства.
Парламент Армении 1 мая приступит к рассмотрению вопроса об избрании премьер-министра после отставки 23 апреля главы кабмина Сержа Саргсяна. Оппозиция настаивает на избрании руководителем правительства Пашиняна.
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