Россия заинтересована в законных выборах премьера Армении, заявил Затулин

"Мы заинтересованы в том, чтобы все прошло по законной процедуре в стенах парламента. Россия будет очень внимательно за этим следить, и я не уверен, что если речь пойдет о том, чтобы сломать эту процедуру и попробовать кому бы то ни было эту процедуру насильственным образом изменить исходя из революционной целесообразности, мы в России это так однозначно признаем", — сказал Затулин.

Он отметил, что выражает свое личное мнение.

При этом он добавил, что если в результате выборов премьера победят лидер протестующих Никол Пашинян , глава фракции «Блок Царукян» Гагик Царукян или врио премьера Карен Карапетян , то Россия будет работать с новым правительством Армении, исходя из союзнических обязательств, рассчитывая на взаимность со стороны нового армянского правительства.