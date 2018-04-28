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Полиция Армении предупредила о возможных столкновениях в день выборов
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Полиция Армении предупредила о возможных столкновениях в день выборов 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Правоохранительные органы Армении предупредили о возможных провокациях, чреватых столкновениями в Ереване в день выборов премьер-министра страны 1 мая, передает РИА «Новости».
"Полиция в рамках своих полномочий сделает все для обеспечения жизни и здоровья участников мирных собраний, не предпримет никаких действий, ведущих к усложнению ситуации. Но, по полученной информации, есть потенциальная угроза, что некоторые экстремистские группы, воспользовавшись сложившейся ситуацией, могут пойти на провокации, подстрекая на столкновения с полицией", — сообщили представители полиции.
Отмечается, что попытки преодоления заслонов, оказания давления на наряды полиции, проникновения в полицейские отделения и на объекты под государственной охраной будут расценены как акты насилия, с целью пресечения которых могут быть применены все предусмотренные законом средства.
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