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Власти Армении отказались бить демонстрантов при одном условии
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Власти Армении отказались бить демонстрантов при одном условии 

360tv.ru 1 час назад
Армянские власти не собираются применять насилие на мирных акциях протеста, однако если начнутся беспорядки, то правоохранители примут меры. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра юстиции Давид Арутюнян, передает РБК.
Если речь идет о мирных демонстрациях, силовые методы мы исключаем изначально. Силовые методы могут применяться, только если начинаются массовые беспорядки, которые грозят жизни и здоровью людей
— Давид Арутюнян.
Чиновник отметил, что силовые меры будут применять и в тех нарушениях, которые предусмотрены Конституцией. Имеется ввиду насильственный захват власти и другие силовые действия со стороны оппозиции.
Ранее армянский оппозиционный лидер Никол Пашинян рассказал, какими видит отношения с Россией. Также политик отметил, что первым его законопроектом, если его изберут премьер-министром, будут свободные выборы.
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