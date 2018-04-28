Власти Армении отказались бить демонстрантов при одном условии

Армянские власти не собираются применять насилие на мирных акциях протеста, однако если начнутся беспорядки, то правоохранители примут меры. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра юстиции Давид Арутюнян, передает РБК.

Если речь идет о мирных демонстрациях, силовые методы мы исключаем изначально. Силовые методы могут применяться, только если начинаются массовые беспорядки, которые грозят жизни и здоровью людей

— Давид Арутюнян.

Чиновник отметил, что силовые меры будут применять и в тех нарушениях, которые предусмотрены Конституцией. Имеется ввиду насильственный захват власти и другие силовые действия со стороны оппозиции.